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"الصحة" تفحص "مسن الترعة" بسوهاج.. والوزيرة تتابع حالته (صور)

"جميعة": المديرية تواصلت مع الجهات الأمنية لتسهيل عملية الكشف الطبي

كتب:

خالد عمار
04:49 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
"الصحة" تجري الفحوصات اللازمة لمسن الترعة

"الصحة" تجري الفحوصات اللازمة لمسن الترعة

زار وفد من مديرية الصحة بمحافظة سوهاج منزل المُسن صلاح حافظ المعروف إعلاميًا باسم "مسن الترعة" ضحية التنمر من قبل عدد من الشباب.

وقال الدكتور صلاح جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن وفدًا طبيًا ترافقه سيارة إسعاف زار المسن، مساء أمس، في منزله لتوقيع الكشف الطبي عليه إلا أن أسرته رفضت تماما.

وأكد "جميعة" في تصريح لـ"الوطن"، أن المديرية تواصلت مع الجهات الأمنية لتسهيل عملية الكشف الطبي عليه، حيث تم اصطحابه لمستشفى سوهاج التعليمي وإجراء الفحوصات اللازمة التي كشفت عن ضرورة حجزه في المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن هناك تعليمات وتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالاهتمام بحالة المُسن وتوفير كافة الرعاية الصحية اللازمة له.

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