منصة "ما يغلاش عليك" تحقق 83 مليون مشاهدة على الإنترنت

جذبت مبادرة "ما يغلاش عليك" نحو 7 ملايين فرد، وذلك بعد مرور شهرين على انطلاقها، بينما تجاوز عدد مشاهدات المنشورات الخاصة بالمبادرة بمواقع التواصل الاجتماعي 83 مليون مشاهدة لأكثر من 18 مليون فرد.

وقال محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة، إنّه جرى إعادة تصميم الموقع الإلكتروني لمبادرة "ما يغلاش عليك" ليكون مبسطًا بشكل أكبر، ويساعد في سرعة بحث المواطنين عن السلع التي يرغبون في شرائها.

وأضاف، في بيان صحفي اليوم، أنّ المنصة الإلكترونية أثبتت فعاليتها في مبادرة "ما يغلاش عليك"، والتي شهدت إقبالًا ملحوظًا من رواد الإنترنت، ودفعتهم للشراء "أون لاين"، اختصارًا للوقت والجهد.

وتابع أنّ عدد السلع والمنتجات ومنافذ البيع في تزايد مستمر منذ انطلاق المبادرة، حيث أصبح عدد الأصناف من السلع المعمرة وغير المعمرة حتى الآن نحو 65 ألفًا، يتم بيعها.

ويكرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الليلة، 9 تجار حققوا أعلى مبيعات في المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "ما يغلاش عليك"، التي تنتهي في 26 أكتوبر المقبل، وتستهدف تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتشجيع المنتج المحلي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية.

ويمنح المكرمين درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري، وهم: مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، الشركة المصرية لصناعة السيليكون في الإلكترونيات، وشركة عبدالحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة R.N في المواد الكيماوية، والتوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبدالواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الحكومة تمد يد التعاون والبناء للقطاع الخاص، وتسعى لإتاحة مساحة أكبر له في المشروعات التنموية؛ بما يُرسخ لشراكة مثمرة تُسهم في تعمير بلدنا، على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية ودفع المستثمرين للتوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل لتحريك عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، والإسهام الفعَّال في تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة حجم الإنفاق على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأضاف معيط، أنّ المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "ما يغلاش عليك"، إحدى النماذج الفعَّالة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتج المحلي ورفع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال التعاون البنَّاء في إتاحة 65 ألف سلعة معمرة وغير معمرة، من خلال 1631 منفذ بيع على مستوى الجمهورية، بخصومات تصل إلى 20%، إضافة إلى خصم 10% خصما لأصحاب البطاقات التموينية.

ودعا الوزير، المواطنين للإسراع في الاستفادة من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة، في إطار المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري "ما يغلاش عليك" قبل نهايتها في 26 أكتوبر المقبل.