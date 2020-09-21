المالية: خفض التعريفة الجمركية يخفف من أعباء المواطنين ويدعم صناعتنا

قال الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك، إن قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية، الهدف منه دعم الصناعة الوطنية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتابع "غتوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرار يتضمن خفض بعض الفئات ورفع الآخر لعلاج التشوهات، وكلما زاد نسبة المكون المحلي، كلما زادت قيمة التخفيض، مشيرا إلى أن الإعفاء تناول مستلزمات الإنتاج، وتم تشجيع صناعة الثلاجات والتلفزيونات بتخفيض الجمارك على مكوناتها، فضلا عن السيارات الكهربائية ومكونات الغسالات التي يتم تصنيعها في مصر، بما سيساهم في خفض السعر النهائي.

وأكد أن القرار سيشجع الصناعة، بتخفيض أسعار مدخلات الإنتاج فمثلا في التلفزيونات تم تخفيض المكونات بنسبة 50%، وتم علاج التشوهات في بعض المنتجات الأخرى، مثل الزجاج.

وكانت وزارة المالية، أقرت تخفيضات جمركية على مكونات ومستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات بنسب متفاوتة بناءً على نسبة المكون المحلي، لدعم وتشجيع الصناعة المحلية.

وتتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعى بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى.

ونص قرار وزارة المالية، على أنه كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% بدلًا من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلى.