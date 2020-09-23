بنوك التعمير تواصل استقبال حاجزي أراضي الإسكان الاجتماعي بالمحافظات

تواصل فروع بنك التعمير والإسكان بمحافظات الجمهورية، استقبال حاجزي أراضي الإسكان الإجتماعي، التي طرحتها وزارة الإسكان، مُمَثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعي"، للبيع بنظام القرعة العلنية.

وذلك من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، فى 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان– سوهاج الجديدة– دمياط الجديدة– برج العرب الجديدة– أسوان الجديدة– أخميم الجديدة– طيبة الجديدة– قنا الجديدة– الفيوم الجديدة– السادات– أسيوط الجديدة)، وذلك حتى منتصف أكتوبر.

وجاءت مدينة دمياط الجديدة على رأس قائمة الأسعار من حيث ارتفاع سعر اراضيها، والتي سجلت 5115 جنيها للمتر، تلاها بقائمة الأسعار مدبنة سوهاج الجديدة، ووصل سعر المتر بها 1760 جنيها للمتر، بينما سجل سعر المتر بمدينة قنا الجديدة من 1440 إلى 1690 جنيها للمتر الواحد.

وتراوح سعر المتر المربع بمدينة الفيوم من 1255 إلى 1590 جنيها للمتر، بينما تراوح سعر المتر بمدينة طيبه الجديدة بمحافظة الأقصر، ما بين 1200 جنيها للمتر إلى 1525، وسجل سعر المتر بمدينة العاشر من رمضان 1420 جنيها للمتر، فيما سجل سعر المتر بمدينة السادات 1345 جنيها للمتر، وبلغ سعر المتر بمدينة أسيوط الجديدة 1195 جنيها للمتر المربع، وبلغ سعر المتر طبقا لكراسة الشروط، بمدينة أسوان الجديدة 1185 جنيها للمتر، وتلاها مدينة برج العرب والتي سجل سعر المتر فيها، 1135 جنيها.

وجاءت مدينة أخميم الجديدة في ذيل القائمة من حيث الأسعار لتسجل 825 للمتر المربع.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأوضح أن هذا الطرح يأتى فى إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضى، ومحاربة المتاجرة بالأراضى من خلال وفرة الأراضى المطروحة.

كراسات شروط أراضى الإسكان الإجتماعي متاحة بجميع بنوك الإسكان

وأشار المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن كراسات الشروط متاحة بأجهزة المدن المطروح بها قطع الأراضى.

ويبدأ الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان التالية (العاشر من رمضان – سوهاج – دمياط – دمياط الجديدة – دمياط مشرفة – فرعى البنك بمدينة برج العرب – الدخيلة – فرعي البنك بمدينة أسوان – أخميم الجديدة – الأقصر – قنا – الفيوم – السادات – أسيوط) حتى منتصف أكتوبر القادم، من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة مساءً.

الشروط الواجب توافرها لحجز اراضي الإسكان الإجتماعي:

وتتضمن الشروط الواجب توافرها فى المستفيد، ما يلى:

أن يكون شخصا طبيعيا مواطنا مصري الجنسية، وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها.

وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير، ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك فى الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.

أسلوب التخصيص للأراضى المطروحة:

يتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

نظام السداد :

ويتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقداً أو بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH) تحويل داخلي من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد (مصرفي / مقبول الدفع)، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.