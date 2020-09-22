إنقاذ كلبة من السرطان وقيصرية لنعجة.. طبيب بيطري أصلي في بنها مش "ليسكي"

رغم حملات السخرية التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، عن قضية الدجاجة "ليسكي"، حيث ادعى طبيب بيطري في البحر الأحمر إجراء عملية جراحية لدجاجة داخل عيادته بمدينة سفاجا، بتكلفة 7 آلاف جنيه، وهي الواقعة التي تم تداولها بشكل واسع على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ليتبين أنها أجريت لـ"فرخة" تُدعى "ليسكي"، في البرازيل، وليس في البحر الأحمر، إلا أن الطب البيطري في مصر أثبت جدارة العاملين فيه بإنقاذ عدد من الحالات الصعبة "الحقيقية".

من هذه الحالات قيام الدكتور عبدالحليم القصبى، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، ومدير مركز جراحات الحيوانات الاليفة ببنها، بعملية ولادة قيصرية لأنثى خروف "نعجة"، تبلغ من العمر 38 شهرا، بعد تعثرها في عملية ولادة.

وقال الحاج عبدالعزيز الغنام، من منطقة كوبرى الفحص ببنها، صاحب الحالة، أنه بعد انتهاء موعد حمل نعجته، وظهور أعراض الطلق والولادة لم تسطع إنزال الأجنة، مضيفا أنه عقب إصابتها بالإعياء الشديد نصحنى أحد الجيران بأنه لابد من إخضاعها لولاده قيصرية، وتم الاتصال بمركز جراحات الحيوانات ببنها لإنقاذ حياة النعجة لصعوبة نقلها.

ومن جانبه أوضح "القصبي"، أنه تم تعقيم الأجهزة والانتقال إلى مكان الحالة وتم فحصها جيدا ووجدت في حالة إعياء شديد، وجرى قياس نبض الأجنة، وتم تخديرها للتدخل الجراحي وإجراء عملية ولادة قيصرية استغرقت 30 دقيقة.

الجراحة التي أجراها الدكتور القصبي، ليست الأولى، فسبقها العديد من الجراحات في مجال الطب البيطري، أجراها داخل داخل "مركز الحيوانات الأليفة" في مدينة بنها، لإنقاذ الكثير من الكائنات التي كانت مهددة بالموت، تنوعت ما بين كلاب وقطط، وحيوانات منزلية أخرى، بالإضافة إلى بعض رؤوس الماشية والأغنام.

ومن أبرز الجراحات التي شهدها مركز الحيوانات الأليفة في مدينة بنها، خلال الشهر الجاري، إجراء "القصبي" عملية ولادة قيصرية للكلبة "بيلا"، لإنقاذها من الموت، بعد تعثرها في الولادة، حيث كانت تعاني من طلق الولادة لمدة 3 أيام، مما كان يعرّضها لخطر انفجار الرحم وموت الأجنة.

وقال الطبيب البيطري لـ"الوطن"، إن صاحبة الكلبة تابعت مع المركز الخاص بالحيوانات الأليفة لمدة 3 أيام متتالية، وكان يتم الكشف على "بيلا" عن طريق الأشعة التلفزيونية "السونار"، عقب ظهور أعراض الولادة، وفي اليوم الرابع، تم إجراء العملية بنجاح، بعد تجهيز غرفة العمليات بالمركز، مشيراً إلى أن العملية استغرقت 30 دقيقة، عبر فتح عضلات البطن والرحم، وتم إخراج 5 جراء في حالة ممتازة.

وتحت شعار "الرحمة فوق الحظر"، أجرى الدكتور "القصبي" عملية ولادة قيصرية لـ"عنزة"، بعد منتصف الليل، بعد تعثر ولادتها، مشيراً إلى أنها كانت تبلغ من العمر 24 شهراً، وتم نقلها من مكان تواجدها، بسبب عدم تمكن صاحبها من الخروج بها إلى المركز في وقت حظر التجول الذي كان معمولاً به فترة جائحة كورونا.

وقال الحاج "رياض"، صاحب "العنزة"، من قرية "مجول"، التابعة لمركز بنها، إنه بعد انتهاء موعد حملها، الذي لا يتخطى 5 أشهر، وعند موعد ولادتها، خرج رأس أحد الأجنة فقط، دون باقى الجنين من الجسم، مما دفعه للاستغاثة بالدكتور "القصبي"، الذي ساعده في نقلها إلى مركز الحيوانات الأليفة ببنها، وقت حظر التجوال، مشيداً بتعاون الأكمنة الأمنية التي كانت على الطريق في ذلك الوقت، والتي لم تتوان في تسهيل تنقله، بسبب ذلك الظرف الطارئ.

وأوضح "القصبي"، أنه تم تجهيز غرفة العمليات، وإجراء عملية ولادة قيصرية لـ"العنزة"، استغرقت 60 دقيقة، عبر فتح عضلات البطن والرحم، وتم إخراج ماعزين بصحة جيدة، وجرى إنقاذها وجنينيها من الموت، مشيراً إلى أن شعار المركز هو "الرحمة"، حتى لو انتهت ساعات العمل الرسمية.

كما نجح أطباء المركز في إنقاذ قطة كانت على حافة الموت، بسبب تعثرها في الولادة، حيث جاءت سيدة للمركز، بصحبة قطتها الحامل، وبعد توقيع الكشف عليها، اكتشف "القصبي" أن حالة القطة "حرجة"، وتحتاج إلى تدخل جراحي طارئ، وبالفعل تم تجهيز غرفة العمليات، رغم انتهاء مواعيد العمل بالمركز، وتم إنقاذ القطة التي وضعت صغارها بصحة جيدة.

وتمكن الفريق الطبي بالمركز من إنقاذ حياة كلبة بلدي تدعى "كوكو"، من خلال إجراء جراحة تجميلية لها، عقب إصابتها بورم سرطاني، حيث جرى استئصال الورم، وعمل تجميل جراحي حتى تعود "كوكو" إلى حالتها الطبيعية، بعد أن نصح عدد من الأطباء البيطريين بإعدامها إعداماً رحيماً، لمرضها بأورام خبيثة.

وقال الدكتور "القصبي" إن الكلبة "كوكو" كانت في حالة إعياء شديدة، وجرى عمل الكشف الفوري وإجراء التحاليل الطبية والأشعات اللازمة لها، لمعرفة نوعية الورم ومدى انتشاره وتحديد مكانه، وجرى التحضير والتعقيم اللازم لطاقم العملية وتخدير كلي للكلبة، مضيفاً أن العملية جرت بنجاح، وتمكن الفريق من إنقاذ حياة الكلبة.

وذكر أن الورم ظهر بها منذ سنة كاملة، وتردد أصحابها في قرار إجراء الجراحة لها، لافتاً إلى أنه جرى عمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة، نظراً لأن سنها كبير، وتم اختيار طريقة تخدير مناسبة، حيث تم استئصال الورم بالكامل، والذي تبين أنه يزن حوالي 2 كيلوجراما.

ويُعد مركز الحيوانات الأليفة في مدينة بنها، أول مركز من نوعه في القليوبية، ومحافظات الدلتا، لتجميل وجراحة الحيوانات الأليفة، كما يقوم المركز بعقد دورات تدريبية للأطباء البيطريين من مصر وبعض الدول العربية على جراحات الحيوانات الأليفة، بالتنسيق مع نقابة الأطباء البيطريين بالقليوبية.