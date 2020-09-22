الصين تتهم ترامب بنشر فيروس "سياسي"

في حلقة جديدة من التراشق الأمريكي الصيني، اتّهم سفير الصين لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"نشر فيروس سياسي" عبر "اتهامات لا أساس لها" ضد بكين بشأن إدارتها لأزمة "كورونا" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير تشانغ جون أمام الصحفيين "في وقت يحارب المجتمع الدولي بشدة كوفيد-19، تنشر الولايات المتحدة فيروساً سياسياً هنا في الجمعية العامة". وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطابه لدى افتتاح التظاهرة الدبلوماسية السنوية، هاجم الرئيس الأمريكي الصين متهما إياها بنشر فيروس كورونا المستجد "في أنحاء العالم"، ووصفه بأنه "فيروس صيني"، "بالخروج من الصين وإصابة كل العالم" قائلاً إنه يجب "محاسبة الصين على أفعالها".

ورد تشانغ أن "الصين ترفض بشدة هذه الاتهامات التي لا أساس لها من جانب الولايات المتحدة بحق الصين"، معتبرا أن "الجلبة الأمريكية لا تنسجم مع أجواء الجمعية العامة".

واتهم الرئيس الأمريكي بـ"استغلال منصة الأمم المتحدة للتسبب بالمواجهة وإضعاف" المنظمة الدولية عبر ذلك.

وفي السياق ذاته، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ العالم إلى "رفض التسييس والتهميش" على خلفية فيروس كورونا المستجد، معتبراً أن التضامن الدولي هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة.

ودعا شي في كلمته المسجّلة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قادة العالم إلى تبني "مفهوم الأسرة الكبيرة... وتجنب الوقوع في فخّ صدام الحضارات"، وذلك بعد أن شنّ نظيره الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على الصين في خطابه.