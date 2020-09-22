بوتين: مستعدون لتقديم لقاح كورونا مجانا للأمم المتحدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة لتقديم لقاح كورونا مجاناً للأمم المتحدة وموظفيها.

وقال في كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنعقد قمة مع الدول المهتمة بتطوير لقاحات ضد كورونا".

كما أكد أن استعادة الاستقرار العالمي بعد كورونا ستحتاج لوقت طويل.

بالتزامن مع ذلك، أكد رئيس الصندوق الحكومي الذي يمول مشروع اللقاح، أن موسكو واثقة في نجاحه لدرجة أنها ستتحمل جانبا من المخاطر القانونية إذا سارت الأمور على غير ما يرام بدلا من اشتراط قبول المشترين للمسؤولية الكاملة.

وقال كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وهو صندوق الثروة السيادية الروسي الداعم للقاح "روسيا واثقة من لقاحها لدرجة أنها لم تطلب الضمان الكامل وهذا عامل فارق أمام أي لقاح غربي"، مضيفا أن الشركات الغربية كلها طلبت الحماية من أي مطالبات بتعويضات.

إلى ذلك، نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن جهاز مراقبة سلامة المستهلك الروسي قوله الثلاثاء، إن روسيا تتوقع تسجيل لقاح ثان محتمل للوقاية من كوفيد-19 بحلول 15 أكتوبر، قام بتطويره معهد فيكتور في سيبيريا، والذي أتم التجارب البشرية المبكرة عليه في الأسبوع الماضي.

وكانت روسيا سجلت أول لقاح مرشح ضد كورونا والذي طوره معهد جماليا في موسكو في أغسطس.

فيما لاتزال تجارب المرحلة الأخيرة، التي تشمل ما لا يقل عن 40 ألف شخص مستمرة.