محكمة بورسعيد الابتدائية تستقبل 3 مرشحين للنواب في سادس أيام التقدم

استقبلت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة بورسعيد الابتدائية، برئاسة المستشار محمد البندارى، اليوم، ثلاثة مرشحين محتملين لخوض انتخابات البرلمان.

بهذا يصل إجمالى المرشحين بالمحافظة إلى 42 مرشحا محتملا بينهم 8 سيدات.

حيث تقدم للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحى، 4 مرشحين وهم "عاطف عبدالخالق مجاهد، وأمل عادل طه البهائى، ومحمد فكرى مشالى، وسحر محمد عبدالرحمن"، ليصبح إجمالي الدائرة الأولى 23 مرشحا بينهم 5 سيدات.

بينما تقدم للدائرة الثانية، الزهور فردى مرشحان، وهما "أيمن سرور محمد وحسن قويطة"، ليصبح الإجمالي 19 مرشحا بينهم 3 سيدات.

يذكر أنه تقدم لإجراء الكشف الطبى 66 مرشحا محتملا لمجلس النواب وأن نتائج تحليل المخدرات ل 17 مرشحا وصلت للمجلس الطبي، وأظهرت سلبيتها وينتظر وصول باقى تحاليل المرشحين المحتملين.

كما اكتمل مقعدا القائمة الوطنية عن محافظة بورسعيد، بعد أن تقدمت الدكتورة أمل عصفور لاستخراج شهادة طلب ترشيح للجنة الانتخابات وقدمت أوراقها أمام لجنة محافظة الشرقية كمرشحة للقائمة الوطنية لشرق الدلتا عن حزب الشعب الجمهورى.

كما قدم الدكتور محمود حسين على مقعد القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن ببورسعيد.

وغاب عن مقعدى القائمة فى بورسعيد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب والذى أكد مصدر مقرب منه ترشحه للقائمة الوطنية على مقعد الشرقية.

كما أعلن حزب مستقبل وطن أمانة بورسعيد، بالدفع بمرشحين اثنين فقط على مقعدى القائمة الوطنية والفردى ببورسعيد، وهما بالدكتور محمود حسين، على أحد مقعدي القائمة الوطنية ضمن قائمة شرق الدلتا بالمحافظة، ووضع الدكتور محمد الفرماوي، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة، كاحتياطي قائمة للدكتور محمود حسين.

كما تم ترشيح حسن عمار على المقعد الفردي للدائرة الأولى "بورفؤاد، شرق، عرب، ضواحي".