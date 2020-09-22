بالأسماء.. 6 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بالمنوفية

واصلت لجنة تلقي أوراق المرشحين لمجلس النواب عن جميع دوائر محافظة المنوفية، استقبال أوراق المرشحين لمجلس النواب، في محكمة شبين الكوم الكلية، حيث تقدم صباح اليوم، 6 مرشحين عن عدد من دوائر المنوفية.

بهذا ارتفع عدد المتقدمين بأوراقهم للجنة الانتخابات في المنوفية، إلى 128 مرشحا حتى الآن.

وشملت قائمة المرشحين الجدد، اليوم الثلاثاء، كلا من "حسام محمد صلاح عامر، دائرة الباجور رمز الطائرة الهليكوبتر، وطارق فوزي مدين، دائرة منوف وسرس والسادات رمز تمثال نهضة مصر، وعلي أحمد الشاذلي دائرة آشمون رمز التمساح، وميخائيل فتحي دائرة تلا والشهداء رمز غصن الزيتون، ممدوح طلعت إبراهيم دائرة قويسنا وبركة السبع رمز الطائرة، محمد رشدي عمر دائرة منوف وسرس الليان والسادات وحصل على رمز العقرب.

يشهد عدد من دوائر المنوفية منافسة شرسة، ففي دائرة سرس الليان منوف السادات، ترشح أيمن معاذ عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، وأحمد أبوزيد عن حزب مستقبل وطن، في مواجهة أسامة شرشر عضو مجلس النواب.

وفي دائرة تلا والشهداء، تشهد منافسة شرسة بين الدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب في مواجهة كريم طلعت السادات ابن السياسي الراحل طلعت السادات، والذي يعتمد علي شعبية والده الكبيرة في الدائرة الانتخابية.

على صعيد متصل، أكد الدكتور هاني فهمي مدير القومسيون الطبي بمحافظة المنوفية، أن المستشفيات المحددة للكشف على مرشحي مجلس النواب في محافظة المنوفية، مازالت تستقبل جميع من يرغب في إجراء الكشف الطبي للترشح لانتخابات مجلس النواب، موضحا أن 230 مرشحا محتملا لمجلس النواب قاموا بإجراء الكشف الطبي كشرط من شروط الترشح، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مع جميع المتقدمين لإجراء الكشف الطبي.