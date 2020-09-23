اعتراف قاتل حماته فى قنا بسبب خلافات زوجية: "الشومة قسمت راسها غلط"

"مكنش قصدي أقتل حماتي.. كنت بهوشها والشومه قسمت راسها".. بهذه الكلمات دافع مزارع عن نفسه أمام محقق النيابة، في واقعة اتهامه بقتل والدة زوجته، والشروع فى قتل 2 أخريات من العائلة بمحافظة قنا.

وأضاف المتهم في التحقيقات: "أنا اتخانفت مع مراتي وروحت أجيبها، القتيلة رفضت، مسكت الشومة وضربتها"، وأنكر المتهم فى تحقيقات النيابة، واقعة تعمده بقتل المجني عليها، مؤكدا إنه كان يحاول الدفاع عن نفسه وإخافة الضحية.

بينما اعترفت الزوجة وأفراد الأسرة على المتهم، وأكدوا أنه تسبب فى وفاة أمها، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها، لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وإعداد تقرير طبي عن حالة المصابين من بينهم زوجة المتهم وربة منزل أخرى.

وتم أقتياد المتهم الى محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وتشديد الرقابة عليه، وطلب المتهم إجراء كشف طبي عليه، بسبب الإصابات التى توجد بجسده، أصيب بها أثناء المشاجرة مع المجني عليها.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمقتل ربة منزل والشروع فى قتل اثنتين من أقاربها فى مشاجرة داخل منزل القتيلة بسبب خلافات عائلية.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث وبالانتقال دلت تحريات المباحث أن وراء الواقعة زوج ابنة المجني عليها، وأشارت التحريات إلى أن سبب الجريمة خلافات عائلية.

وتبين وجود خلافات زوجية بين المتهم وزوجته، إثرها تركت الأخيرة منزل الزوجية وعادت إلى منزل والدتها.

وأوضحت التحريات، أن المتهم توجه صباح يوم الجريمة إلى منزل حماته، فى محاولة أن يعيدها لمنزله فنشبت بينه وبين والدتها مشادات، بعد رفضها عودة ابنتها لمنزل زوجها، فقام إثرها بالتعدي عليها بالضرب، ما أسفر عن مقتلها وإصابة زوجته وإحدى قريبات القتيلة.

نجح رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.