التفاصيل الكاملة للقبض على 102 مدمن داخل فيلتين بصحراء شبرامنت

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات، من ضبط فيلتين مستأجرتين بمنطقة شبرا منت بالجيزة، يتم إدارتهما كمنشأتين طبيتين (لعلاج الإدمان) بدون ترخيص، واحتجاز 102 شخص من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلهما.

وكشفت التحريات، أن المتهمين وعددهم 7 أشخاص، يزاولون مهنة الطب بدون ترخيص، ويقوموا بصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون تذكرة طبية، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، نجحت فى ضبط 7 أشخاص من القائمين على إدارة الفلتين "لهم معلومات جنائية"، وكشفت التحريات، أن المنزلين بهما (عدد 102 شخص من المتعاطين)، مُحتجزين بدون وجه حق داخل الفلتين ومتواجدين من فترات مختلفة.

وكذا ضبط (2 أمبول مخدر– 1000 قرص مهدئ للحالة النفسية– 120 قرص من أدوية التأمين الصحى– 5 سجل دفترى لإثبات النزلاء– مبالغ مالية مُحصلة من النزلاء– 2 شهادة طبية "مزورة").

وتبين وجود مخالفات بالفلتين، عبارة عن (إدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص– مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص– عدم وجود تجهيزات طبية بالمكان– عدم توفير وسائل السلامة الصحية بالموقع).

بمواجهة المتهمين، أقروا بقيامهم بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وأن المبالغ المضبوطة بحوزتهم من متحصلات، ما يحصلون عليه من الأشخاص المدمنين المحتجزين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.