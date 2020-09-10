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التحفظ على أدوية منتهية الصلاحية بمركز إدمان غير مرخص في الشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
04:38 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
التحفظ على أدوية منتهية الصلاحية بمركز إدمان غير مرخص في الشرقية

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، حملة، اليوم، للتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة أبوكبير بالتنسيق مع مفتشي الإدارة الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز لعلاج الإدمان، يعمل بدون ترخيص، وبدون أطباء متخصصين، وجرى التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، والعينات الطبية المجانية غير المصرح ببيعها خارج مستشفيات وزارة الصحة، وتبين وجود ٢ ديب فريزر و كميات من الأغذية فى مكان غير مطابق للإشتراطات الصحية.

وعلي الفور تم إخطار مفتشى مراقبة الأغذية بالإدارة، وجرة التحفظ على ٢٢٥ كجم أغذية مجمدة فاسدة، عبارة عن لحوم، ودجاج، وأسماك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتحرر "محضر جنحة صحية" لصاحب المركز.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها حفاظًا على أرواح المواطنين.

 

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