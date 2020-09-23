أحمد خالد موسى يحذر متابعيه من منتحل شخصيته عبر "فيس بوك"

طالب المخرج أحمد خالد موسى محبيه، بالإبلاغ عن صفحة وهمية تنتحل اسمه وصفته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشر موسى، صورة للحساب الوهمي، وعلق عليها قائلاً: "بلاغ من فضلكم"

وكان موسى، انتهى من تصوير فيلمه الجديد "30 مارس"، ويعكف حالياً على إجراء أعمال المونتاج والمكساج، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، إذ تدور أحداثه حول جريمة قتل يشهدها الفيلم في مطلعه.

والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أسماء أبواليزيد وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم نيللي كريم وأحمد خالد صالح ومحمد علي رزق.

وفي سياق مختلف، يجري المخرج الشاب تحضيرات مكثفة لمسلسله الجديد "عش الدبابير"، من بطولة مصطفي شعبان وعمرو سعد، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، ومن تأليف محمد سيد بشير.