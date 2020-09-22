مينا فوزي سليم يشارك في "شارع 9" بعد انتهاء "30 مارس"

انتهى الفنان مينا فوزي سليم، من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "30 مارس" الذي يجمعه بالفنان أحمد الفيشاوي، والمقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وأكد مينا في بيان، أنّ أكثر ما حمسه للدور هو مشاركة صناع الفيلم التجربة، فالعمل مختلف بشكل عام، كما راهن على نجاح الفيلم عند طرحه بالسينمات.

وكشف مينا أنّ كواليس العمل كانت ممتعة، في ظل تعاون جميع فريق العمل وعلى رأسهم النجم أحمد الفيشاوي والمخرج الشاب أحمد خالد موسى.

فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خاد الصاوي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، ندى موسى، محمد جمعة، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، محمد علي رزق، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما كشف "مينا" أنّه يشارك في مسلسل "شارع 9"، المقرر عرضه الفترة المقبلة، خارج سباق دراما رمضان، متمنيا أن يحظى العمل بالنجاح المرجو.