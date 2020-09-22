فرنسا تتجاوز 10 آلاف إصابة بكورونا للمرة السادسة

سجلت فرنسا، الثلاثاء، مرة أخرى أكثر من 10 آلاف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة للمرة السادسة في 12 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن 10008 حالة جديدة مقارنة مع 5298، الاثنين، و10569، الأحد، ولكن أقل من 13498 حالة يوم السبت. ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي إلى 468069.

كما أفادت الوزارة بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 31416، بعد تسجيل 78 حالة جديدة، مقارنة بمتوسط أسبوعي يبلغ 60 حالة في اليوم.

وتشهد فرنسا عودة ثانية لانتشار الفيروس بعد انحسار لم يدم طويلا، بسبب رفع القيود على الحركة في البلاد.

يذكر أنه منذ بدء تفشي الوباء في فرنسا، توفي 31 ألفا و585 شخصا على الأقل.

وأوضحت إدارة الصحة العامة في فرنسا، أن عدد الحالات الجديدة المسجلة، بلغ 10 آلاف و569 إصابة، إلا أن الأرقام التي تسجل في أيام الأحد تكون عادة متراجعة مقارنة مع الأيام السابقة، بسبب إغلاق مختبرات الفحوص.

أما معدل الحالات الإيجابية، وهي نسبة الأشخاص الذين تأتي نتيجتهم إيجابية، مقارنة مع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يجرون فحوصا، فقد ارتفع إلى 5,7 بالمئة (مقابل 5,6 بالمئة السبت).

من جانب آخر، أدخل 3894 مريضا بـ"كوفيد-19" إلى المستشفى في الأيام السبعة الماضية، أي أكثر بـ41 حالة مقارنة مع أرقام السبت، من بينهم 593 في العناية المركزة (الرقم نفسه الذي سجل السبت)، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتشهد فرنسا عودة ثانية لانتشار الفيروس بعد انحسار لم يدم طويلا، بسبب رفع القيود على الحركة في البلاد.

يذكر أنه منذ بدء تفشي الوباء في فرنسا، فقد توفي 31 ألفا و 585 شخصا على الأقل.