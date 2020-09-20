طواف فرنسا.. الإمارات تقترب من اللقب

يقترب فريق الإمارات للدراجات للمحترفين من حسم لقب "طواف فرنسا"، بعد فوزه بالمرحلة العشرين وقبل الأخيرة، بفضل "تادي بوغاتشار" الذي قطع المرحلة قبل الأخيرة في 55.55 دقيقة متفوقاً بفارق 1.21 دقيقة عن الهولندي توم دومولين دراج فريق "جامبو فيزما" الذي حل في المركز الثاني والأسترالي ريتشي بورت دراج فريق "تريك سيغافريدو" الذي حل في المركز الثالث.

واعتلى بوغاتشار صدارة التصنيف العام للطواف واقترب من تحقيق لقب الطواف قبل الجولة الأخيرة التي تقام اليوم الأحد، حيث إن فريق الإمارات نجح في الفوز بـ4 مراحل حتى الآن في طواف فرنسا في أداء لافت قدمه نجوم الفريق، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

ونجح فريق الإمارات في الفوز بأربع مراحل حتى الآن في طواف فرنسا في أداء لافت قدمه نجوم الفريق منذ انطلاق الطواف في 29 من شهر أغسطس ، إذ حقق النرويجي ألكساندر كريستوف لقب المرحلة الأولى، فيما نال بوغاتشار لقب 3 مراحل.