اقتصاديون يوضحون أهمية تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على تأسيس شركة مساهمة "مصرية– سودانية" بين حكومتي البلدين.

وتضم اختصاصات الشركة، زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كل المحاصيل الحيوية والزيتية في كلا البلدين.

وتشمل اختصاصات الشركة أيضاً، التعاون المشترك في مجالات (عصر الحبوب الزيتية وتكرير الزيت– السكر– السمسم– الأرز– القمح– الفول السوداني ومنتجاته– القطن– الخضر والفاكهة– العصائر ومركزاتها– الأسمدة الكيميائية– المطهرات والمنظفات)، إضافة إلى ما يستجد من منتجات أخرى، يمكن التعاون في إنتاجها وتجارتها من خلال الشركة.

الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي، أوضح أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصر تعمل على تحسين علاقتها بشكل مستمر مع عمقها الأفريقي، موضحا أن السودان من الدول المصرية الشقيقة التي تعمل مصر على زيادة التعاون معها في كافة المجالات.

وأضاف محمود لـ"الوطن"، أن تلك المشروعات تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تعمل على تحفيز المناخ الأجنبي الجاذب للاستثمار، ويعمل على استقرار سعر صرف العملة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر تمتلك الخبرات التكنولوجية الحديثة والعمالة والمقومات البشرية المهارة، موضحا أن السودان تمتلك المقومات الطبيعة ومقومات بشرية متميزة، ما يجعل تلك الشركة ستكون ناجحة وستتوسع في المستقبل.

بينما قال الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، إن هذه الشراكة تعد استثمارا جادا للإمكانيات المتاحة لدى حكومتي البلدين، بما يعزز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يعطى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين المزيد من الزخم على مستويات عدة، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

وأضاف الدسوقي لـ"الوطن"، أن هذه الشراكة ستساعد على توفير منتجات غذائية عديدة من لحوم وبعض الحبوب والخضروات والفاكهة، موضحا أنه في حال تصدير هذه المنتجات إلى خارج البلدين ستحقق عائد مادي كبير بالإضافة إلى توفير احتياجات البلدين.