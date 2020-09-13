وزيرة الصحة: استقبال جرحى الثورة السودانية للعلاج في مصر خلال أيام

قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية وعلاقة نسب وأهل، ورد الفعل في السودان كان في منتهى القوة، ومصر دولة قوية وأثبتت للعالم أنها دولة تضامنية، وكنا من أوائل الدول التي ساعدت بيروت والعراق، ومن أوائل الدول التي زارت الصين وإيطاليا خلال جائحة كورونا

وأضافت "زايد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه سيتم استقبال خلال أيام جرحى الثورة السودانيين، كما جرى بحث المنح الدراسية المصرية، وكثير من أوجه التعاون، إذ قرر الرئيس السيسي علاج 250 ألف سوداني من فيروس سي، وسيتم البدء في ذلك بعد انحسار الفيضان.

وتابعت: "هروح السودان تاني وهطمن بنفسي وإن شاء الله مش هنسيبهم غير والأزمة دي تعدي على خير".