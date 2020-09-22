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عاجل.. الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر في الأمم المتحدة

كتب:

محمد ابوعمرة
09:46 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة مصر أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تنعقد افتراضيا لأول مرة ضمن تداعيات فيروس كورونا.

وافتتحت الأمم المتحدة أسبوعها الدبلوماسي أمس الإثنين بالاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيسها، في قمة افتراضية دعا خلالها الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش شخصيا إلى المزيد من التعددية الدولية.

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