السيسي يبحث مع مستشار رئيس جنوب السودان تطورات السد الإثيوبي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وضيو ماطوك وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان"، ووفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها مياه النيل وآخر تطورات ملف سد النهضة.

ونقل "جلواك" للرئيس السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، متضمنةً الدعوة للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية، والتي ستعقد في مدينة جوبا مطلع شهر أكتوبر المقبل.

من جهته؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس سلفا كير، معرباً عن التقدير لدعوة مصر إلى هذا الحدث المهم، وذلك امتداداً للجهود التي تبذلها مصر دعماً لاستقرار السودان الشقيق وحرصاً على مقدراته، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، أكّد الرئيس السيسي، عزم مصر علي تعزيز التعاون الثنائي وتقديم الدعم لجنوب السودان في كل المجالات خاصةً التنموية، وذلك للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في دفع عملية التنمية والبناء، وفي ضوء الإمكانات والثروات الكامنة التي تزخر بها جنوب السودان، وذلك بهدف تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.

وفِي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لتحقيق البناء والتنمية في جنوب السودان.

ونقل "جلواك" تحيات الرئيس سلفا كير إلى الرئيس السيسي، معرباً عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمناً التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار المنطقة وجنوب السودان، والتي تأتي في إطار دور مصر المحوري على المستوى الإقليمي وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.