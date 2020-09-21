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محمود مسلم

عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي

كتب:

محمد أبو عمرة وعادل الدرجلي
09:40 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مساء اليوم من اخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاتصال استعراض بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار التشاور المنتظم المتبادل بين الرئيس وسمو الشيخ محمد بن زايد وترسيخاً للعلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين التي تعد احد الركائز المحورية لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.

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