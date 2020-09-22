6 شهادات بديلة من بنك مصر للـ"15%" بعد إلغائها

أعلن بنك مصر إجراء بعض التعديلات على شهادات بنك مصر، عن طريق وقف إصدار شهادة ابن مصر ذات عائد 15%، لمدة عام بدأت من أمس الاثنين، والتي تم طرحها قبل أشهر، بعد تخفيض البنك المركزي سعر الفائدة في إطار سياسته النقدية التيسيرية التي تبناها منذ أول العام.

وفي هذا الصدد ترصد "الوطن" شهادات بنك مصر البديلة لشهادات الـ15% والمتاحة أمام العملاء على النحو التالي:

1- شهادة القمة

- يتم إصدار شهادة القمة للأفراد الطبيعيين فقط، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل العائد الخاص بشهادة القمة ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

2- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة تصل إلى 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري، و1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً أو سنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

3- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

- يتم إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الشهادة إلى 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

4- الشهادة الثلاثية

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة تصل 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد متغير يصرف كل 3 شهور ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

5- شهادة الاختيار

- يتم إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة تصل إلى 5 أو 10 سنوات.

- القيمة الاسمية للشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ويتم شرائها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة.

- معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

6- شهادة أمان المصريين

- يتم إصدار الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 عام حتى 59 عام.

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

- يتم إصدار الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

- يصرف العائد في نهاية مدة الشهادة.

- تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.

- إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10 آلاف جنيها.

- تمثل فرصة للفوز في السحب.

- لا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى.