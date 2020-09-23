حكاية نصاب و9 شباب مع الدولارات ومصلحة الإدمان: هتشتروا عربية صلاح

"ضحك علينا ولهف منا نصف مليون جنيه، وقال لنا هنحول الورق لدولارات، هيبقى معانا مئات الملايين، وهتشتروا عربيات زي عربية محمد صلاح".. تلك الكلمات نطق بها 5 شباب، عقب القبض عليهم، بتهمة خطف شاب يحمل جنسية دولة أفريقية، واحتجازه داخل مصلحة لعلاج الإدمان في المقطم جبرًا عنه، بعدما أخبروا القائمين على تلك المصحة، أنه غير مسئول عن تصرفاته، بسبب معاناته الشديدة من آثار الإدمان.

"طلبنا منه يرد الفلوس، فقال لنا مخدتش منكم حاجة، وقفل تليفونه، وراقبناه لحد ما خطفناه، عشان ناخد منه الفلوس، فقال إنها مع مراته وأعطانا رقم تليفونها".. هكذا واصل المتهمون اعترافهم أمام النيابة، بتفاصيل جريمتهم، بعد أن نسبت إليهم تهمة الخطف والاحتجاز.

وأدعى المتهمون، أن الشاب الأفريقي أوهمهم، بأن كل منهم سيكون نصيبه من الأموال مئات الملايين، التي تجعله يشتري سيارات فارهة ذات الماركات التى يقتنيها النجم العالمي محمد صلاح.

وأفادت تحقيقات النيابة، أن زوجة الشاب الأفريقي، راوغت الخاطفين، بطلب مهلة حتى تتمكن من تجهيز المبلغ، ثم غافلتهم واستغاثت بالشرطة، واتهمتهم بخطف زوجها، وتبين من التحريات صحة الواقعة، وتم تحرير المجني عليه وإلقاء القبض على 5 من المتهمين.

كان قسم شرطة المعادى، تلقى بلاغا من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، تشير فيه إلى اختفاء زوجها الذي يحمل أيضا جنسية إحدى الدول الأجنبية، أثناء توجهه لمقابلة بعض الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأميرية، وفى وقتٍ لاحق وحال قيام الزوجة بمحاولة التواصل معه هاتفيًا، تجاوب معها أحد الأشخاص وأخبرها بقيامه باختطاف زوجها، وطلب مبلغا ماليا كفدية لإطلاق سراحه.

وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائى، بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، إلى أن 9 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 5 منهم، وبمواجهتهم أقروا بأنه نظرا لسابقة قيام المجنى عليه بالاشتراك مع آخر "يحمل جنسية دولة أجنبية" بالنصب على أحد المتهمين، والاستيلاء منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بقدرتهما على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" باستخدام مادة كيميائية، ما أثار حفيظته فخطط لاختطافه ومساومة زوجته على دفع المبلغ المالى المشار إليه نظير إطلاق سراحه.

واستعان المتهم بباقى المتهمين، وتم استدراج المجنى عليه للمقابلتهم بدعوى رغبتهم فى تحويل بعض الأوراق إلى عملات أجنبية، وفور وصوله اصطحبوه داخل سيارة، وتوجهوا لإحدى الورش محل عمل أحد المتهمين، واحتجزوه، ثم حاولوا إكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وخاف المتهمين من افتضاح أمرهم، فاصحب اثنين منهم الشاب الإفريقي، إلى مصحة لعلاج الإدمان في دائرة قسم شرطة المقطم، وتم احتجازه بداخلها بدعوى علاجه من الإدمان، دون علم القائمين على المصحة بحقيقة الواقعة.

وأرشد المتهمين الأمن إلى مكان احتجاز المجنى عليه، وأطلق سراحه من داخل المصحة المشار إليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها واتهمهم باختطافه واحتجازه، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.