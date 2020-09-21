ضبط شابين ضمن تشكيل عصابي يستغل اسم محمد صلاح للنصب على المواطنين

أمرت نيابة قويسنا بمحافظة المنوفية، بحبس شابين بتهمة النصب على المواطنين في إحدى قرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بضبط شابين يقومان بالنصب على المواطنين في قرية "ميت برة"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وأكد عدد من أهالي القرية أن عدداً من الشبان حاولوا النصب على أهالي القرية، خاصةً من السيدات، مستخدمين حيلة جديدة باسم اللاعب محمد صلاح، حيث يوزعون مظاريف مغلقة على عدد من ربات البيوت، بزعم أنها تتضمن كوبونات هدايا من اللاعب، تتضمن أجهزة كهربائية، في حين أن هذه المظاريف تحتوي على مادة مخدرة.

وأضاف الشهود أن اللصوص يقومون بعد ذلك بالدخول إلى المنازل، بعد تخدير المقيمين بها، وسرقة جميع محتوياتها، إلى أن تمكن الأهالي من ضبط اثنين من هؤلاء اللصوص، أثناء قيامهما بالنصب على أحد السائقين، وتم تسليمهما إلى قسم الشرطة، وتحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.