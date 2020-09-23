تطبيقات تساعدك على تنظيم المرتب الشهري: "عشان يفضل معاك للآخر"

بحلول موعد صرف المرتبات الشهرية، يحرص الكثيرون على سداد متطلباتهم الأساسية، ودفع الفواتير الشهرية الخاصة بهم، والحفاظ على ما تبقى من الراتب لقضاء باقي الشهر، ويعاني الكثيرين من عدم قدرتهم على تنظيم أمورهم المالية والتي تجعلهم يستفذون ما تبقى من المرتب قبل حلول موعد صرف مرتب الشهر الآخر.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية، عدد من التطبيقات التي يمكن تحميلها على الهاتف المحمول وتساعد الفرد في إدارة أموره الماليه حتى نهاية الشهر، كالتالي:

تطبيق مصاريف

يساعد تطبيق مصاريف على تنظيم الأمور المالية بشكل كبير، حيث يقوم التطبيق بتزويدك برصيد أسبوعي، ولكن إن تجاوزت الرصيد الأسبوعي، سيتم خصم المبلغ الزائد من رصيد الأسابيع المقبلة، وفي حالة وجود مبلغ مالي فائض، فإنه يتم إضافته لرصيد الأسابيع المقبلة أيضا.

وتم تصميم التطبيق ليكون استخدامه سهل للغاية، حيث يقوم المشترك بإضافة كل ما تم شراءه للتطبيق، حتى وإن نسيت عملية الإضافة فإن تطبيق مصاريف سيقوم بتذكيرك عبر خاصية التذكير اليومي والتي تتناسب مع الروتين اليومي.

تطبيق احسبها صح

يتميز تطبيق احسبها صح بسهولة استخدامه، حيث أنه يساعد المشترك في حساب دخله، وحساب جميع المشتريات والمدفوعات السابقة، وحساب وترتيب ما تبقى من المال وتقسيمه على الأيام المتبقة من الشهر، كما أنه يقوم بإجراء مخطط بالإيرادات والمصروفات.

تطبيق Expensify - Expense Reports‏

يساعد تطبيق Expensify على مسح الإيصالات، وتتبع النفقات التجارية والنفقات الشخصية، كما يمكن من خلاله حجز رحلات السفر، كما أنه يقوم يتخزين الفواتير والإيصالات التي يتم تصويرها، كما يمكن أضافة البطاقة إلى Apple Wallet للدفع بدون تلامس، ويساعد على إدارة النفقات.

تطبيق Level money

يتميز هذا التطبيق بكونه من أكثر البرامج دقة في التفاصيل، حيث أنه يتيح إمكانية مراقبة الراتب الشهري والوضع المالي الحالي، كما أنه يوجه الشخص إلى النفقات اليوميةأو الاسبوعية، ويساعد الشخص على استثمار المال الزائد أو المتبقي بعد تحديد المصروفات الأساسية مثل الفواتير.

تطبيق محفظتي

يساعد هذا التطبيق على تسهيل إدارة المصروفات الشخصية، من خلال إدخال المصروفات والدخل للحصول على تقارير عن الرصيد والمبلغ المتبقي شهريًا، ليساعدك على تنظيم الميزانية على حسب الدخل الشهري، ويمكن من خلاله حفظ البيانات الشخصية، مثل بطاقة الرقم القومي وبطاقات الائتمان ورخصة القيادة والكروت شخصية مع ضمان السرية التامة للمعلومات والبيانات الشخصية.