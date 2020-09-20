1000 وظيفة شاغرة بالسكة الحديد

واصلت هيئة السكة الحديد، استلام أوراق المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، وبينها عمال فنيين ومساعد سائق قطار، لليوم الخامس على التوالي.

وتستمر الهيئة في تلقي طلبات التعيين حتى صباح الثلاثاء 22 سبتمبر الحالي، وجرى توفير 1000 وظيفة شاغرة بين فنيين ومساعدي سائقي القطارات، بمرتبات تبدأ بـ2000 جنيه، وسيتم تعيينهم بالهيئة من خلال مسابقة رسمية، وفقًا لأعلى معايير الاختيار والشروط الواجب توافرها في المسابقة، والتي تضمنت الفنيين والمهندسين وهي كالآتي:

أولا: شروط الالتحاق بالوظائف

1- أن يكون من المقيمين إقامة دائمة في حدود المنطقة المتقدم اليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

2 - أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو المؤقت أو ما يحدد موقفه من التجنيد.

3- ألا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد عن 28 عاما في تاريخ أول يوم تلقي قبول الطلبات.

4 - ألا يقل مجموع درجات المؤهل الدراسي عن 70% أو تقدير عام جيد جدا لكل الوظائف.

5 - أن تتضح اللياقة الصحية حسب لائحة البيئة الطبية والنفسية والجسدية وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة بنجاح تام.

6 - توريد 750 جنيها بحوالة بريدية باسم الهيئة القومية للسكة الحديد تحت (1001 - 404)، مقابل رسوم الطلبات وجزء من قيمة إجراء الاختبارات، ولا يرد المبلغ في حالة التخلف عن الحضور أو تقديم مستندات مخالفة لشروط الإعلان.

7 - يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة ومطابقة أصول المستندات.

8 - يلتزم المتقدم للمسابقة باتباع القوانين والتعليمات المعمول بها بالهيئة في حال اجتيازه الاختبارات.

وأكدت الهيئة أنّه يتم تقديم المستندات بعد توافر الشروط الموضحة سابقا، ومن يرغب في التقدم للمسابقة عليه أن يتقدم بطلب شغل الوظيفة حتى 22 سبتمبر الحالي، بطلب مرفقا به صور المستندات الآتية:

1 - المؤهل الدراسي.

2 - شهادة الميلاد كمبيوتر.

3 - بطاقة الرقم القومي سارية.

4 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي أو الإعفاء المؤقت أو ما يحدد موقفه من التجنيد.

5 - عدد (4) صور شخصية 4*6.

6- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

7 - أصل الحوالة البريدية.

8 - ملف ورق "حافظة مستندات".