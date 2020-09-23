السياحة: السماح للمصريين بأداء العمرة بداية 2021

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والأثار، أن رحلات العمرة للمصريين ولجميع دول العالم، ستعود خلال شهر يناير المقبل، وذلك وفقا للخطة التى وضعتها السلطات السعودية لعودة موسم العمرة فى ظل جائحة كورونا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن السعودية وضعت خطة تشغيل موسم العمرة بشكل تدريجى، بحيث تكون البداية بالمواطنين السعوديين والمقيمين، ويتم زيادة أعدادهم بشكل تدريجي، بحيث أن مرور مرحلة من مراحل التشغيل بالأعداد المحددة لها بدون مشاكل أو إصابات بكورونا، سيتبعه مرحلة أخرى، يرتفع فيها العدد بشكل مطرد، وبعدها يتم السماح للمعتمرين من خارج المملكة بأداء العمرة.

كوتة عددية للمعتمرين بكل دولة خلال رجب وشعبان ورمضان

وأشار إلى أن عودة معتمرى العالم، سيكون فى المرحلة الأخيرة، والمحدد لبدايتها شهر يناير المقبل، متوقعا أن تمنح السعودية لكل دولة كوتة عددية من المعتمرين خلال موسم العمرة، خلال أشهر رجب وشعب ورمضان، لافتا إلى أنه حال إيجاد علاج أو مصل لفيروس كورونا، فإن أعداد المعتمرين سترتفع، ولن يحتاج المسافرون لإجراء تحليل pcr لكورونا قبل السفر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، بدء تنظيم رحلات العمرة للمواطنين السعوديين والمقيمين بداية من يوم 4 أكتوبر المقبل، وقسمت المملكة عودة العمرة وأداء الصلوات بالمساجد إلى عدة مراحل:

المرحلة الأولى:

السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

‏المرحلة الثانية:‏

السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) .

‏المرحلة الثالثة:

السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100%.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق "اعتمرنا"، ليمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أداءهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.