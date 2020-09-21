شركات السياحة: "العمرة" ستعود بـ"المقيمين".. وموعدها غير معلوم

قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن وزارة الحج السعودية أعلنت اليوم، أن موسم العمرة لهذا العام سيبدأ بمواطني ومقيمي الداخل السعودى عبر أبليكيشن يتم من خلاله حجز برامج العمرة وتحديد موعد الطواف والسعي بين الصفا وللمروة، وتوقيتات الدخول إلى المسجد الحرام، مضيفا لـ "الوطن"، أن السلطات السعودية لم تحدد موعدا معينا لبدء موسم العمرة لهذا العام.

وأشار "الغمرى"، إلى أنه لا توجد أي معلومات عن بدء موسم العمرة بالنسبة لمعتمري الخارج ولا توجد أي اتجاهات لبدء موسم العمرة خلال الشهور القليلة المقبلة، لافتا إلى أن بدء موسم العمرة لن يبدأ قبل إيجاد علاج أو مصل لفيروس كورونا.

وتابع: "إذا لم يتم إيجاد مصل أو علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الفترة الحالية، فإن موسم العمرة لهذا العام، سيكون بشكل رمزى، أسوة بما تم فى الحج، وستمنح كل دولة بضعة آلاف من التأشيرات طوال الموسم"، مشيرا إلى أن السعودية تضع فى مقدمة أولوياتها الحفاظ على حياة المعتمرين والمواطنين دون النظر لأي أمور أخرى".

وأشار إلى أن الشركات المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة لهذا العام، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التى تكفل عدم إصابة أي من المعتمرين المصريين بهذا الفيروس حال قررت السعودية بدء الموسم.

ومن جهته قال ايهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، إنه من المتوقع وفقا للموجة الثانية من فيروس كورونا، أن يبدأ موسم العمرة لهذا العام خلال شهر يناير المقبل، بما يعنى أن الموسم سيكون مقصورا على أشهر رجب وشعبان ورمضان فقط، منوها بأن قصر موسم العمرة على 3 شهور فقط، سيقلل أعداد المعتمرين بشكل كبير بالمقارنة بالسنوات الماضية .

ومن جهته قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن المملكة العربية السعودية لم تحدد إلى الآن موعدا لعودة رحلات العمرة، بل أكدت أنه سيتم الإعلان عن خطة السماح بأداء العمرة تدريجيًا في ضوء المستجدات المتعلقة بجائحة كورونا.