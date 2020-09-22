شركات السياحة: السعودية لم تعلن ضوابط أو موعد تشغيل رحلات العمرة

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، تفاصيل جديدة حول كيفية العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة على مدار العام، والتي تم تعليقها منذ 7 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير الحج محمد بن طاهر بنتن إن المملكة ستطلق تطبيقا عبر الإنترنت يسمح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والزوار بتقديم طلب وحجز وقت وتاريخ محددين يمكنهم فيه أداء العمرة لتجنب الازدحام والمحافظة على إرشادات التباعد الاجتماعي.

نائب رئيس غرفة شركات السياحة: لا خطة معلنة عن عودة العمرة

وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن وزارة الحج السعودية لم تعلن عن خطة أو ضوابط تشغيل موسم العمرة كما لم تعلن موعد بدايتها.

وأضاف لـ "الوطن"، أن ما تم الإعلان عنه فقط هو ميكنة خدمات العمرة للمواطنين السعوديين والمقيمين بصفة مبدئية عبر تطبيق "إعتمر" الذي سيتم الحجز من خلاله برامج العمرة ويتم تحديد موعد دخول كل معتمر للمسجد الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد19".

وأشار إلى أن وزارة الحج السعودية لم تشر من قريب أو بعيد لموقف أداء العمرة بالنسبة لمعتمري العالم، لافتا إلى أنه طالما لم يتم إيجاد علاج لفيروس كورونا فإن موسم العمرة لهذا العام سيتم بشكل رمزي وبأعداد محدودة للغاية.

وأوضح باسل السيسي، أن قرار المملكة بفتح المجال الجوي وعودة حركة الطيران الدولية بينها وبين العديد من الدول تأتي تماشيا مع خطة التعايش التي انتهجتها كافة دول العالم لاستمرار جميع الانشطة الضرورية ولو بشكل جزئي كما كانت قبل كورونا وأيضا تمهيدا لإعادة حركة السياحة والعمرة للمملكة خلال الفترة المقبلة.

عضو غرفة شركات السياحة: موسم العمرة لن يبدأ قبل إيجاد علاج لكورونا

وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن موسم العمرة لهذا العام سيبدأ بمواطني ومقيمي الداخل السعودى عبر أبليكيشن"إعتمر" يتم من خلاله حجز برامج العمرة وتحديد موعد الطواف والسعي بين الصفا ولمروة وتوقيتات الدخول إلى المسجد الحرام.

وأضاف أن السلطات السعودية لم تحدد موعد معين لبدء موسم العمرة لهذا العام.

وأشار الغمري إلى أنه لا توجد أي معلومات عن بدء موسم العمرة بالنسبة لمعتمري الخارج ولا توجد أي اتجاهات لبدء موسم العمرة خلال الشهور القليلة المقبلة، لافتا إلى أن موسم العمرة لن يبدأ قبل إيجاد علاج أو مصل لفيروس كورونا.

وأضاف أنه إذا لم يتم إيجاد مصل أوعلاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الفترة الحالية فإن موسم العمرة لهذا العام سيكون بشكل رمزي، أسوة بما تم في الحج وستمنح كل دولة بضعة آلاف من التأشيرات طوال الموسم، مشيرا إلى أن السعودية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على حياة المعتمرين والمواطنين دون النظرلأية أمور أخرى.

ومن جهته قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، إنه من المتوقع وفقا للموجه الثانية من فيروس كورونا أن يبدأ موسم العمرة لهذا العام خلال شهر يناير المقبل بما يعني أن الموسم سيكون مقصورا على أشهر رجب وشعبان ورمضان فقط ، منوها إلى أن قصر موسم العمرة على 3 شهور فقط سيقلل أعداد المعتمرين بشكل كبير بالمقارنة بالسنوات الماضية.