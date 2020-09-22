سرقة شقة حنان شوقي في العجمي.. والفنانة تشكر الداخلية لضبط المتورط

أعلنت الفنانة حنان شوقي، تعرض منزلها في بيانكي العجمي للسرقة، موجهة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة التحرك وإلقائهم القبض على من سرقها.

وعلقت "شوقي"، على الواقعة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " بشكر وزارة الداخلية المصرية وبالأخص المقدم الإنسان طارق الشناوي رئيس مباحث قسم الدخيلة على مجهوده الرائع في القبض على الحرامي اللي سرق بيتي في بيانكي العجمي".

وتابعت: "بشكر كل واحد في قسم الدخيلة الصغير قبل الكبير والحمد لله علي كل شيء وياريت نصيحة مني ليكم خدوا بالكم من حارس العقار وياريت تكشفوا على ورقه في الداخلية قبل الشغل والحمد لله وقدر الله وماشاء فعل".