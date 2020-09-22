اتهام نجل مذيعة شهيرة بتزوير عقود سيارة هيثم أحمد زكي

أكد المستشار بلال عبد الغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي، أن نجل إحدى المُذيعات، كان صديقًا مُقربًا لـ"هيثم" في الأيام الأخيرة من حياته، قد استولى على سيارة ابن فتى الشاشة الأسمر، وهي من ماركة "جيب رانجلر"، موديل 2014، دون دفع ثمنها.

وقال "بلال" لـ"الوطن"، إن نجل المذيعة نجح في تزوير توكيل بيع سيارة، قبل وفاة "هيثم" بأسبوع واحد، دون أن يُوقع الفنان الراحل على هذا التوكيل، موضحًا أن نجل المذيعة وبالتعاون مع أحد معارض السيارات بالجيزة، نجح في تزوير عقد البيع، عقب الوفاة، ونقل ملكيتها له، ومن ثم فإن صديق "هيثم" مُتهم بالتزوير في أوراق رسمية.

وكان المستشار بلال عبد الغني، قد قال إنه تم الانتهاء من رصد وجرد جميع مقتنيات الفنان أحمد زكي مؤخرًا، موضحًا أن هناك بعض المقتنيات كانت موجودة داخل أكياس بلاستيكية كبيرة وأجولة.

وأوضح "بلال" في تصر يحات سابقة لـ"الوطن"، أن جميع ملابس أحمد زكي خضعت لعملية غسيل ومكواة، إضافة إلى تنظيف جوائزه ومقتنياته بماء الذهب والفضة، وذلك بتكلفة 40 ألف جنيه تقريبًا، مضيفًا: "الحاجة رجعت جديدة كأن أحمد زكي كان موجود في وسطنا إمبارح".

وكان رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، قد أعرب عن استيائه الشديد، بسبب الهجوم الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة، من قبل بعض محبي الفنان الراحل أحمد زكي، كونه الوريث الشرعي والوحيد له.

وكتب "رامي" مؤخرًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "لقد كبرت مفتخرًا بأني مصري ولم أكن أريد أن أكون شيئًا آخر.. لقد كنت مؤمنًا بأن أهلي سوف يدعمونني دائمًا لأننا جميعًا من أصل وعرق واحد"، متابعًا: "لكن ليس كذلك.. هم سوف يدعمونك فقط عندما تكون ميتًا".

وأضاف: "كونك تعيش في الولايات المتحدة، أعتقد أن هذا كافيًا لتتعامل بكره وتحيز وغضب.. الشيء الأخير الذي لا يمكن تخيله هو الكره من الأهل"، متسائلًا: "ما سبب هذا؟.. هل أنا من يختار أمه؟ وماذا يجب أن أكون؟.. وهل كان لديّ القوة أو السلطة التي تقرر أين ينبغي أن أعيش في عمر الخامسة؟.. هل أنا من قرر أن يعيش بعيدًا عن أخيه؟.. هذه أسئلة يجب أن يفكر بها كل شخص عاقل ويضعها في الاعتبار".

وتابع: "هناك كثير من المعلومات الخاطئة لو أن الناس عرفوا ما حدث بالفعل في أثناء إقامتي في المملكة المتحدة، فأنا أشك أن يستطيع أحد أن يفتح فمه.. لا أفهم لماذا الناس غاضبون أو منزعجون مني؟".

وقال رامي: "الشيء المحزن أو المؤسف الذي لم أستطيع أن أذكره.. عندما يقال لي لماذا تأتي إلى مصر؟ كما لو إنه يجب أن أخذ تصريحًا من شخص ما، لكي أكون في بلدي الذي ولدت به".

وتابع: "وما هو مستوى التقدير الذي أظهروه للرجل للذي مات مؤخرًا أثناء كفاحه في الحياة.. أخي هيثم تعرض للاضطهاد، والسرقة، وسوء الفهم وسوء المعاملة من جميع الأشخاص في حياته.. من نفس الناس التي كانت تحب أباه أحمد زكي".