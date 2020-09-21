الثقافة: استئناف العمل على مشروع متحف أحمد زكي بعد توقف 6 أشهر

أكدت وزارة الثقافة، أنها مستمرة في التواصل مع المستشار القانوني لعائلة وورثة الراحل أحمد زكي ونجله الراحل هيثم أحمد زكي وشقيقه من الأم رامي عز الدين بركات، لإتمام مشروع تدشين متحف لمقتنيات الفنان أحمد زكي.

وشكلت وزارة الثقافة لجنة في فبراير الماضي تضم نخبة من المتخصصين وبعضوية المستشار بلال عبد الغني الوكيل القانوني للعائلة بهدف صون التراث الفني والمقتنيات الحاصة برواد السينما.

وأضاف مصدر مسؤول في الوزارة لـ"الوطن" أنه يجري حالياً التواصل مع الممثل القانوني أسرة أحمد زكي، بلال عبدالغني، للوقوف على آخر مستجدات ترميم مقتنيات الفنان أحمد زكي.

وشرعت اللجنة في تنفيذ ما كلفت به من الحفاظ على مقتنيات كبار رواد وفناني السينما المصرية، حيث انتقلت اللجنة فور تشكيلها، لمعاينة المقتنيات بشقة الراحل أحمد زكي بالمهندسين رفقة المستشار القانوني بلال عبد الغني وكيل ورثة وأسرة الراحل أحمد زكي وتبين للجنة أن المقتنيات الخاصة بالفنان والأسرة الموجودة بالشقة أصلية وتخص الراحل أحمد زكي وتضمنت عددا من الملابس والصور الشخصية والخاصة وأفلام نادرة وسيناريوهات الأفلام التى قام بأدائها.

وأوصت اللجنة في محضرها باستكمال أعمال حصر المقتنيات وضرورة الحفاظ عليها.

وأشار المستشار القانوني للأسرة إلى أنه سيقوم بترميم وإصلاح بعضها حتي تكون صالحة للعرض متحفيا بما يتناسب مع قيمة وتاريخ الفنان الراحل أحمد زكي.

وبناء على التدابير الاحترازية لجائحة كورونا اعتبارا من مارس 2020، تأجل استكمال حصر وجمع المقتنيات وتصنيفها، وخلال تلك الفترة قام السيد المستشار باتخاذ إجراءات الحفاظ وترميم بعض هذة المقتنيات على نفقته الخاصة تمهيدا لإهدائها لوزارة الثقافة.

وجاري التواصل المباشر مع الوكيل القانوني لعائلة الراحل أحمد زكي للوقوف على آخر مستجدات حالة باقى المقتنيات المراد عرضها.