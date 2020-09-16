أحمد حلمي عن حبه للكلاب البلدي: زكي وجدع ووفي

أكد الفنان أحمد حلمي، على حبه الكبير للكلاب البلدي، مشيرًا إلى أنه يربي الكلاب منذ طفولته: "من وأنا صغير بربي كلاب، كان عندي كلاب بلدي من الشارع، وكان عندي 6 كلاب في الشقة".

وقال حلمي، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "DMC": "معداش عليا وقت في عمري مكنش معايا كلب".

وأثنى حلمي على الكلب البلدي مؤكدا: "الكلب البلدي من أزكى الكلاب، وتحسيه جدع ووفي جدا، وبحب الكلاب البلدي، وكلب بلدي غلبان".

وأوضح حلمي، أنه يجيد تربية الكلاب، كما يجيد علاجهم وإعطائهم الحقن، لافتًا إلى أن أحد أصدقائه أعطاه كلب صغير تعرض للتسمم، وأنه حاول إنقاذه و"شممه بصلة"، لكن الكلب مات بسبب التسمم: "شممت الكلب بصلاية راح مصوت ومات".