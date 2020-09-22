ظهر بها في "شادر السمك".. البحث عن سيارة أحمد زكي المسروقة

قال المستشار بلال عبد الغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي، نجل أحمد زكي، إنه تبين اختفاء إحدى سيارات "فتى الشاشة الأسمر"، من ماركة "مرسيدس"، خلال إعلان الوراثة، موضحًا أنه تقدم ببلاغ عاجل لاختفائها.

وقال "عبد الغني" لـ"الوطن"، إن النيابة تمكنت من الوصول إلى المتهم، وتم حبسه نظرًا لصدور أحكام سابقة ضده، فضلًا عن اعترافه بسرقة السيارة، موضحًا أن هذه السيارة تم سرقتها عقب وفاة أحمد زكي بأيام، فيما اكتشف "هيثم" اختفاءها بعد فترة.

وتابع: "هيثم جات له معلومة وقتها، إن السيارة مركونة في جراج ناحية كوبري 15 مايو، لكنه فشل في الوصول لها أيضًا، الأمر الذي دفعه لتحرير محضرها باختفائها"، مضيفًا: "النيابة طلبته لسماع أقواله لكن لم يحضر في الموعد المُحدد، إلى أنّ تم حفظ المحضر".

وأشار "عبد الغني" إلى أنه تقدم مؤخرًا بطلب للنظر في المحضر من جديد، حيث إن إدارة المرور تبحث في تسلسل بيانات السيارة، للوصول لها، فقد تم بيعها إلى أكثر من مشترٍ على مدار هذه السنوات، قائلًا: "العربية دي ظهرت في أفلام كتير منها الإمبراطور وشادر السمك، العربية جاية جاية".