السيسي دائم الذكر للقضية الفلسطينية في خطاباته.. موقف ثابت وحق مشروع

"إذا كنا ننشد حقا تنفيذ القرارات الدولية.. وتحقيق السلام والأمن الدائمين فى منطقة الشرق الأوسط، فليس أحق بالاهتمام من قضية فلسطين"، كان ذلك جزء من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثًا عن القضية الفلسطينية، مطالبًا بحقوق الشعب الفلسطيني، وأبسطها العيش فى دولته المستقلة جنبا إلى جنب مع باقى دول المنطقة.

السيسي: لا بد من إقامة دولة مستقلة لفلسطين وعاصمتها القدس

وقال السيسي، إنه الوصول إلى هذا الحق استنزف أجيالا واستنفد العديد من القرارات إلى حد بات يثقل الضمير الإنسانى، ولا سبيل للتخلص من هذا العبء وفتح آفاق السلام والتعاون والعيش المشترك إلا بتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة.. وعاصمتها القدس الشرقية لكى يعم السلام والأمن كل شعوب المنطقة.

خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تخلو في العادة من ذكر ومناقشة القضية الفلسطينية والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، وهناك عدة نماذج نستعرضها في التقرير التالي:

السيسي يؤكد ثبات موقف مصر من القضية الفلسطينية

في 24 فبراير 2019، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما ملف المصالحة الوطنية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية لإيجاد منافذ للتحرك الإيجابي لخلق المناخ لاستقرار الأوضاع على الأرض، خاصةً من خلال دفع مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، وهو ما سيساعد على مواجهة التحديات والاضطلاع بالاستحقاق الرئيسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود.

كما شدد الرئيس السيسي في ذات السياق على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

السيسي للأمم المتحدة: يجب أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة

حيث أكد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 على ضرورة توفر الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحا أنه لا مجال لإضاعة الوقت في سجال بشأن أي مفاوضات تخرج دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

السيسي: حان الوقت لمعالجة شاملة ونهائية للجرح الفلسطيني الغائر

وتحدث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 قائلا: "إن الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية، وهي القضية الفلسطينية، التي باتت الشاهد الأكبر على قصور النظام العالمي عن تطبيق سلسلة طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأضاف أن إغلاق هذا الملف، من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساسي لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمي، ولا شك أن تحقيق السلام من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع الرئيسية التي طالما استغلها كي يبرر تفشيه في المنطقة، وبما يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش في أمان وسلام، فقد آن الأوان لكسر ما تبقى من جدار الكراهية والحقد للأبد، ويهمني أن أؤكد هنا أن يدَ العرب ما زالت ممدودة بالسلام، وأن تجربة مصر تثبت أن هذا السلام ممكن، وأنه يعد هدفًا واقعيًا يجب علينا جميعاً مواصلة السعي بجدية لتحقيقه.