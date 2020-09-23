المالية: نقف بجانب قطاعات عانت خلال الفترة الماضية مثل السياحة والصحة

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن موازنة المواطن، تأتي لفهم التغيرات التي تطرق على الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى التوعية بسبب تغييرات الأسعار.

وأضافت "عيد"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه من حق المواطن، أن يطلع على هذه الموازنة، لفهم كل ما يجرى من أزمات، وكيف تنفق عليه، موضحة أن موازنة المواطن عبارة عن كشف حساب "مصروف البيت"، تصدر بعد موافقة عليه وتصدر لكل المواطنين.

وأشارت إلى أن تعرفنا على إيراداتنا، والقطاعات والمشروعات، التي سيتم صرفها بها، نظرًا لأن المواطن شريك أصيل في الموازنة، حيث إن الدولة تحصل على ضرائب بطريقة مباشرة أو غير مباشر من المواطن، لذلك يجب إطلاع المواطن على المشروعات التي تنفق فيها هذه المحصلات.

وأوضحت أنه على المواقع التفاعلي للوزارة، يتم احاطة المواطنين للتعبير عن أفكارهم واطلاعهم على المشروعات التي ستجرى مستقبلا، مؤكدة أن الموازنة تعمل بمرونة من أجل الوصول لقطاعات عريضة والأسر الأكثر احتياجا مع مساعدة القطاعات الصناعية الاخرى.

وتابعت: "نقف بجانب القطاعات التي عانت خلال الفترة الماضية، قطاع السياحة، بالإضافة إلى قطاع الصحة الذي احتاج لإنفاق مبالغ كبيرة لمواجه أزمة كورونا "كوفيد 19"، والتعليم الذي يبحث عن التحول الرقمي في طرق التدريس".