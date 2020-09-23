طبيب يكشف تفاصيل استخراج موبايل من بطن مريض: "تحدى صديقه إنه يبلعه"

حكى الدكتور أحمد شولح، جراح بمستشفى بنها الجامعي، تفاصيل استخراج موبايل من بطن مريض، مشيرًا إلى أن المريض الذى ابتلع موبايل، ظل في معدته مدة 7 أشهر، بحالة صحية الآن، بعد إجراء عملية ناجحة له، أسفرت عن استخراج هذا الموبايل.

وقال "شولح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "حظه حلو أن البطارية بتعت الموبايل لم تتفاعل داخل معدته، لأن ده كان يؤدى إلى تسمم، ومن ثم موته.. أول مرة أشوف حد بالع حاجة ضخمة كدا".

وأضاف، أنه عندما أجرى أشعة للمريض، أوضحت أن هناك شيء غريب بالفعل في معدته، موضحا أنه عندما تحدث معه قال له المريض، إنه دخل في تحدى مع بعض أصدقائه على ابتلاع الموبايل.

وتابع: "عندما استخرجنا الموبايل، كان مغلف الأمر الذى استدعى تدخل الشرطة في فك هذا الغلاف للتأكد ما يحتويه، بالفعل طلع موبايل صغير.. والحمد الله العيان حالته مستقرة".

ولفت "شولح"، إلى أن المريض عندما قدم إلى المستشفى، كان يعانى من آلم في المعدة، وعقب إجراء الفحوصات الطبية، تبين وجود جسم غريب داخل معدته، ما تطلب إجراء عملية جراحية له، واستخراج هذا الجسم.