طبيب يكشف "معجزة" أنقذت حياة شاب ابتلع "موبايل" لمدة 7 أشهر

كشف الدكتور أحمد شولح، مدرس الجراحة بكلية طب بنها ومستشفيات بنها الجامعية، كواليس واقعة استخراج جهاز تليفون محمول صغير من داخل معدة مواطن، كان قد ابتلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر، قائلا إن الحالة من الحالات النادرة التي مرت عليه، حيث فوجئ بوجود التليفون المحمول داخل معدة المريض بعد أن أظهرت الأشعة وجود جسم غريب داخل المعدة.

وأضاف "شولح" أن الواقعة بدأت بتحويل الحالة له من زميله الدكتور محمد الجزار استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، الذي أكد له أن جراحة المنظار لن تجدي فيها حيث شخص طبيب الأشعة الجسم الغريب بتليفون محمول مؤكدا له أنه تأكد من المريض أنه ابتلع تليفونا محمولا حقيقيا

وأوضح "شولح" أنه استوضح من المريض الذي بدا في حالة غريبة عن سبب ابتلاعه التليفون، فأكد له أنه كان يقوم بـ "الهزار" مع أصدقائه وخلال الهزار ابتلعه "تليفون صغير بأزرار إحدى الماركات القديمة للمحمول بلعه من 7 شهور".

أضاف أن المريض أخبره أيضا أنه في الفترة الأخيرة بدأ يعاني من آلام في البطن ومشاكل في الهضم والبلع ووزنه بدأ يقل، مشيرا أنه على الفور تقرر تكوين فريق جراحي برئاسته ومشاركة الأطباء هشام السيد، وحسام علاء، ومحمد محرم، وطاقم التمريض والعمال بقسم الجراحة، وتم عمل استكشاف للبطن وأخرجنا الموبايل ووجدناه ملفوفا بطريقة غريبة بلاصق بني فشككنا في الأمر وأبلغنا الشرطة أننا وجدنا جسما غريبا استخرجناه من المريض ونقطة الشرطة تعاملت مع الجسم ولكن اكتشفوا في النهاية أنه جهاز محمول ملفوف بشكل غريب يشبه حرز المخدرات.

وأوضح الطبيب أن أهل المريض أكدوا للفريق الطبي أنه يعالج نفسيا وغير متزن ويتعاطي علاجا نفسيا وفي هذه الحالة يمكن أن يصدر منه هذا الفعل، مشيرا أنه حتى الآن لم يقتنع برواية أن المريض دخل في تحد مع زملائه على ابتلاع هذا "الموبايل".

وأشار "شولح"، أن الحالة تعد معجزة، خاصة أن الجهاز عريض لايسهل ابتلاعه بالشكل الطبيعي كما أن عزله باللاصق ساهم في إنقاذ حياة المريض لأنه منع البطارية من التفاعل مع الجسم والتي كان من الممكن أن تنفجر أو تتحلل في داخل المعدة وتودي بحياته.

أضاف "شولح"، أن الجراحة استغرقت حوالى ساعتين، وأن المريض يخضع للعلاج حاليا والإفاقة بعد الجراحة

فيما عقب أحمد رشاد، شقيق المريض "حسن رشاد"، 28 عاما من قرية المنشأة الصغرى بكفر شكر بالقليوبية، أن شقيقه يعاني من مرض نفسى ويخضع للعلاج منذ فترة، وكانت تتسبب له بحالة هياج نفسي ينتج عنها أنه يهيم على وجهه بالمنطقة، إلا أن الأهالى كانوا على علم بذلك ويساعدونه في العودة مرة أخرى.

وأضاف أنه فوجئ بشقيقه يخبره بأنه يعاني من ألم ببطنه، وأنه ابتلع جهاز تليفون محمول منذ فترة وصلت لـ7 أشهر ولم يخرج حتى الآن، وعلى الفور تم التوجه للمستشفى وإجراء الفحوص الطبية والأشعة التى صدمتنا بما تم اكتشافه والتأكيد على ما ادعاه شقيقه.

وكانت أشعة تليفزيونية تم إجراؤها بمستشفيات بنها الجامعية، قد أظهرت اليوم، وجود تليفون محمول بمعدة شخص، قام ببلعه منذ فترة وصلت لـ 7 أشهر حتى الآن.

وقال الدكتور محمد الجزار، استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، إنه تم استقبال المريض اليوم ويدعى "حسن رشاد" 28 عاما، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن، وتم اكتشاف وجود تليفون بمعدته.

وأوضح الجزار أن المريض أكد أنه قام ببلع التليفون منذ 7 شهور على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم اي فرد من أبناء أسرته، موضحا أنه بسؤاله عن سكوته طوال هذه الفترة أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتابع أنه تم تحويله لقسم الجراحة العامة بالمستشفى، حيث جري إجراء الجراحة اللازمة وإخراجه من بطنه