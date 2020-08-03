موبايل وعربية وكاميرا.. وعود بهدايا لطلاب ثانوية الكورونا

على مدار أكثر من عام، قضوه بين دروس عديدة ومذاكر لفترة طويلة وتدريبات على اختبارات البوكليت، قبل أن يصطدموا بجائحة كورونا، ليخوضوا امتحانات استثنائية وخاصة يودعون بها العام الأخير نظام "البوكليت"، حيث يستعد طلاب الثانوية العامة 2020، لـ نتيجة الثانوية العامة 2020، المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تصريح خالص لـ"الوطن" اليوم، أنَّه سيتمّ غدًا الثلاثاء اعتماد نتيجة الثانوية العامة، وتهنئة الأوائل هاتفيًا.

ولمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020، سجل بياناتك عبر "الوطن".

وقبل خوض الامتحانات وإعلان النتيجة، شجعت الكثير من الأسر أبنائهم من طلاب الثانوية العامة بهدايا عدة من أجل دعمهم لحصد درجات عالية بالنتيجة، كان على رأسها الهواتف الحديثة.

الموبايل والآيباد.. "يكسب" بين الطلاب

"آيپاد برو".. هو ما وعده والد الطالب خالد صالح، بإحدى مدارس مدينة سمنود، لدعمه خلال الامتحانات، ولكنه بعد معرفة سعره الباهظ قرر استبداله بهاتف حديث آخر، وهو أيضا الهدية التي وُعد بها حسن محمد، الطالب بالثانوية العامة في إحدى مدارس الإسكندرية، بمنحه هدية لهاتف أيفون من أحدث طراز، كما وعد به أيضا الطالب بلال أمين، ولكن لعلامة أخرى يتمنى الحصول عليها.

أحدث هاتف "آيفون" هو أيضا الهدية التي وعد بها والد الطالب أحمد النجدي، بإحدى مدارس الزقازيق، حيث إنه كان يتمناه بشدة فور صدوره لجودته العالية، بينما الطالبة يمنى فتحي تتمنى الحصول على كاميرا، وهو ما وعدتها به أسرتها في حال تجاوز مجموعها بالثانوية العامة حاجز الـ95%، لذلك بذلك قصارى جهدها بالامتحانات.

السيارة والرخصة.. حلم للطلاب المتفوقين

كما بذلك أيضا الطالبة بالإسكندرية إسراء عطية، جهودا مضنية في المذاكرة والاختبارات من أجل التحاقها بكلية الطب، حيث وعدها والدها بإهدائها سيارة حديثة في حال تحقيق ذلك.

فيما حصل مصطفى محمد، الطالب البالثنوية العامة في إحدى مدارس طوخ، على وعود بهدايا عدة، قائلا: "أمي قالتلي هجبلك لاب توب لو جبت فوق 80%، وأخويا الكبير قالي لو جبت 95 % هزود وأجبلك لاب حلو جدا، فأمي قالتلي لو جبت 97% هجبلك لاب وموبايل، رد أخويا التاني قال لو جبت 107% هجبلك عربية".

ورغم تعدد تلك الوعود إلا أن مصطفى يتمنى فقط تجاوز 90% ليتمكن من الالتحاق بكلية الهندسة، والحصول على كمبيوتر محمول مناسب له.

"رخصة قيادة".. هي الهدية التي وعدها والد الطالب علي صبري، الطالب بالثانوية العامة 2020 في إحدى مدارس الجيزة، له، حيث سيمنحه سيارته للحركة بها إذا تمكن من الالتحاق بكلية هندسة القاهرة والحصول على أكثر من 95%، لذلك حاول مجهودا كبيرا خلال الامتحانات.

بينما يأمل محمود ناصر الطالب بإحدى مدارس القاهرة منحه "بلايستيشن 5"، الذي يتابع أخباره منذ اللحظة الأولى وبإنتظار اصداره بفارغ الصبر، قائلا: "أمي قالتلي لو دخلت هندسة بترول هجبهولك وأنا حطيتها قدامي هدف وبحاول اعمله".