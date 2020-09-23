انطلاق سباقات "Extreme E" لسيارات الـSUV الكهربائية 23 يناير

تنطلق بطولة العالم للسيارات الـSUV الكهربائية (Extreme E) خلال 23 يناير من العام 2021 المقبل، والتي من المقرر أن تكون أولى سباقاتها بـ(داكار– السنغال) والمشارك فيها 8 فرق.

ومن المقرر أن تقام البطول على مدى 5 سباقات بمشاركة 8 فرق، وكل فريق مكون من اثنين (رجل وإمرأة)؛ وخلال كل سباق يتم قطع مسافة 16 كم مقسمة على لفتين (ثمانية لكل لفة منها) وسيتم تقسم كل جولة من البطولة على يومين (السبت والأحد)، حيث يشمل اليوم الأول سباقين للتأهيلات، بينما سيشمل اليوم الثانى سباقين لنصف النهائى يتم خلالها تصفية أربعة فرق للسباق النهائى بنفس اليوم.

وقال أليخاندرو عجاج، المؤسس للبطولة بالإضافة إلى بطولة العالم للفورميلا الكهربائية(Formula E) إن الإعتماد من قبل الفرق المشاركة في البطولة سكون على سيارة نموزجية تحمل تسمية (ODYSSEY 21 E SUV) والتى تزن 1650 كجم، وتتسارع من حالة الثبات وحتي سرعة 100كم/س خلال 4.5 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/س، تعمل بمحرك ينتج قوة قدرها 550 حصان.

كما ستتم تلك السباقات الـ5 خلال الفترات التالية (23و24 يناير -داكار السنغال، 6 و7 مارس -السعودية، 14و15 مايو-نيبال، 28 و29 أغسطس-جرين لاند، 30 و31 أكتوبر -البرازيل).