إميك: انخفاض مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بنسبة 6%

تختلف أسعار السيارات باختلاف العلامة التجارية، والعديد من المواصفات والقدرات التي تتفاوت بين العديد من الأنواع والطرازات المختلفة، ومن أهمها "السعة اللترية للمركية"، وخلال تقرير مركز معلومات السيارات "أميك" ارتفعت مبيعات السيارات (الملاكي) خلال شهر يوليو 2020 بنسبة 8% بمبيعات وصلت إلى 12466 وحدة، مقارنة بمبيعات يوليو 2019؟، والتي وصلت إلى 11499 وحدة.

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات (الملاكي) ذات السعة اللترية ما بين (1500: 1600 سي سي) بنسبة 25% خلال شهر يوليو 2020، بمبيعات وصلت إلى 6935 وحدة مقارنة بمبيعاتها خلال يوليو 2019، والتي وصلت إلى 5536 وحدة، وأوضح التقرير ارتفاع نسبي في مبيعات السيارات ذات السعة اللترية ما بين (1600 : 2000 سي سي) بمبيعات 506 وحدات خلال يوليو 2020، مقارنة بمبيعات يوليو 2019، والتي لم تتجاوز وحدة واحدة.

وأضاف التقرير، انخفاض في مبيعات السيارات (الملاكي) ذات السعة اللترية ما بين ( 1300: 1500سي سي) بنسبة 33% بمبيعات وصلت إلى 1697 وحدة خلال يوليو 2020، مقارنة بمبيعات يوليو 2019 والتي حققت 2547 وحدة.

كما سجل التقرير انخفاضا في مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات فئة SUV ذات السعة اللترية (2000 سي سي) بنسبة 6%، حيث حققت مبيعات خلال يوليو 2020 وصلت إلى 2850 وحدة مقارنة بمبيعاتها خلال يوليو 2019 حيث حققت 3019 وحدة .