انخفاض مبيعات السيارات ببريطانيا بعد ارتفاعها لأول مرة في 2020

تعد بريطانيا من أكبر الدول المصنعة والمصدرة للسيارات في العالم، إلا أنها تواجه تحديات عديدة كغيرها من الدول الرائدة في هذه الصناعة بسبب تداعيات فيروس كورونا، والتي أجبرت المصانع على الإغلاق والتوقف لشهور، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج والمبيعات.

وشهد سوق السيارات البريطاني انخفاضات فى كل شهور السنة من يناير حتى الآن، بسبب الإغلاق وتوقف المبيعات التى وُصفت بـ"الشلل التام"، حيث انخفضت في شهر أبريل وحده بنسبة 96% تقريبًا، إن لم أكثر من ذلك.

ولأول مرة فى 2020 ترتفع المبيعات فى شهر يوليو بنسبة 11%، وفق ما أعلنته جمعية مصنعي السيارات في بريطانيا اليوم، ولكن كعادة "أغسطس الأسود" في بريطانيا جاء مخيبًا للآمال حيث انخفضت المبيعات مرة أخرى بنسبة 6%، بحسب ما ذكرته الجميعة اليوم.