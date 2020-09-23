8 مظاهر لإحياء اليوم الوطني للسعودية تحت شعار "همة حتى القمة"

تحتفي السعودية، اليوم، باليوم الوطني التسعين بعد الإعلان التاريخي للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بتوحيد المملكة وذلك في 23 سبتمبر 1932 والذي أرسى خلاله قواعد دولة عصرية حديثة.

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبدالعزيز في ذاك اليوم من عام 1932، والذي يقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

عرض جوي واحتفالية وعروض نارية.. أبرز فعاليات اليوم الوطني للسعودية

ويستحضر السعوديون هذه المناسبة، تحت شعار "همة حتى القمة" على وقع رؤية حافلة بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدًا على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة في العالم.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم الفعاليات التي تنظم بمناسبة هذا اليوم.

1- تشهد سماء المملكة العربية السعودية أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام على شاشة التلفزيون السعودي.

2- تتضمن الفعاليات عروضاً للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم اطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.

3- أطلقت مبادرة احتفالية تحت مسمى "ننشد للوطن" حيث يشارك الجمهور من خلال وسم #ننشد_للوطن بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني، ليتم الاختيار وانتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

4- أعلن سابقًا عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

5- ازدانت شوارع المدن السعودية وميادينها ومرافقها العامة والمتنزهات والساحات بالأعلام الوطنية واللوحات الوطنية واللافتات وتركيب الإضاءات الملونة للاحتفال بهذه المناسبة.

6- تمّ تزيين أعمدة الإنارة بالأعلام الوطنية والإضاءات بألوان الوطن، ونشر اللوحات الوطنية، التي تحمل لافتات تمجد هذه المناسبة، إضافة لتهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء، لاستقبال الزوار من مواطنين ومقيمين خلال إجازة اليوم الوطني للسعودية.

7- احتفت مطارات المملكة بهذه المناسبة من خلال توزيع العديد من الأوشحة والأعلام والهدايا على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطارات، إضافة إلى وضع لوحات التهنئة باليوم الوطني الـ90 في العديد من المواقع في المطار، وتزيين صالات المطارات ومرافقها.

8- أطلقت الهيئات التعليمية عددا من الفعاليات والمسابقات الوطنية للطلاب في المراحل التعليمية كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.