11 معلومة عن اليوم الوطني السعودي.. ذكرى "توحيد المملكة"

تحتفي السعودية، اليوم، باليوم الوطني التسعين بعد الإعلان التاريخي للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بتوحيد المملكة وذلك في 23 سبتمبر 1932 والذي أرسى خلاله قواعد دولة عصرية حديثة.

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدَره الملك عبدالعزيز في ذاك اليوم من عام 1932، والذي يقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ويستحضر السعوديون هذه المناسبة، تحت شعار "همة حتى القمة" على وقع رؤية حافلة بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدا على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة في العالم.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم المعلومات عن اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية.

1- تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

2- يعود التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز" و"نجد" وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية في 23 ستمبر عام 1932.

3- أتى توحيد المملكة بعد نحو 30 عامًا من الكفاح المسلح الذي قاده وقتها الملك عبدالعزيز آل سعود منذ سيطرته على الرياض عام 1902، وصولًا إلى مناطق أخرى من بينها الحجاز.

4- يقام بمناسبة هذا اليوم موسم اليوم الوطني حيث يقام احتفال كبير في جميع أرجاء المملكة يستمر لمدة أيام تقريبا تنتهي بحلول يوم 23 سبتمبر أي ذكرى اليوم الوطني.

5- يتم الاحتفال في هذا الموسم بعدد من الألعاب النارية والعروض الغنائية والمهرجانات.

6- عام 2005، أعلن يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية في السعودية بمناسبة اليوم الوطني الذي وافق وقتها الذكرى 75.

7- وفي العيد الوطني للسعودية الـ79 عام 2009 افتتح العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، جامعة الملك عبدالله للعلوم بمشاركة عدد من زعماء وقادة العالم

8- وفي اليوم الوطني الـ84 عام 2014 دشنت أمانة جدة في هذا اليوم سارية لأطول علم في العالم بارتفاع يتجاوز 171 مترًا.

9- وصادف العيد الوطني السعودي الـ85 عام 2015 يوم عرفة، وكان ذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، بمثابة عيدين لدى السعوديين.

10- يعد الملك فهد بن عبدالعزيز أكثر ملك سعودي احتفل في عهده باليوم الوطني للمملكة بـ23 مرة يليه الملك عبدالعزيز آل سعود بـ21 مرة.

11- العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبدالعزيز هو الملك السابع الذي يحيي ذكرى اليوم الوطني في المملكة.