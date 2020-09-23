تكريم 250 من "محاربي كورونا" في القطاع الطبي بسوهاج

شهد محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، الحفل الذي أقامته مديرية الصحة على المسرح الرومانى بمدينة ناصر، مساء أمس، لتكريم 250 من العاملين بالقطاع الطبي المشاركين في جهود محاربة فيروس "كورونا" المستجد.

حضر الحفل رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد عزيز، والسكرتير العام للمحافظة، اللواء عصام الدين الليثي، ووكيل وزارة الصحة، الدكتور هاني جميعة، ونقيب الأطباء بسوهاج، الدكتور محمود فهمي، إضافة إلى المقدم عمرو عزت، نائب المستشار العسكري بمحافظة سوهاج، وعدد من قيادات مديرية الصحة ومديري المستشفيات والإدارات الصحية.

وأعرب المحافظ عن تقديره لكل من ساند الوطن في محنته، وعلى رأسهم "جيش مصر الأبيض"، من أطباء وممرضين وفنيين ومسعفين، مؤكداً أنهم "وقفوا على خط المواجهة مع فيروس كورونا، وسطروا ملحمة وطنية من أجل منع انتشار الفيروس".

كما اعتبر "الفقي" أن "العاملين بالقطاع الطبي في مقدمة الذين وقع على عاتقهم الدور الرئيسي في حماية البلاد والدفاع عنها في حربها ضد فيروس كورونا، في مشهد يؤكد أصالتهم وتضحياتهم، في هذا الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد".

ومن جانبه، استعرض الدكتور هاني جميعة مجهودات مديرية الصحة والأطقم الطبية العاملة بمختلف مستشفيات سوهاج، منذ ظهور فيروس "كورونا" حتى الآن، وما قدموه من تضحيات، موجهاً الشكر إلى محافظ الإقليم، على دعمه ومتابعته المستمرة طوال الأزمة، وتذليل كافة العقبات التى واجهت مديرية الصحة.