"حماية المستهلك" تضبط 587 مخالفة وتحرر 290 محضرا في 17 محافظة

نفذ جهاز حماية المستهلك وأفرعه بالمحافظات، خلال الفتره من 5 حتى 17 سبتمبر الجاي 109 حملات بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، القليوبية، بورسعيد، جنوب سيناء، أسوان، قنا، سوهاج، المنيا، الفيوم، بني سويف، أسيوط"، أسفرت عن تحرير 587 محضرًا.

وأسفرت حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية عن الآتي:-

وبمجال المنتجات الغذائية واللحوم:

في المنوفية، ضبط الفرع الإقليمي للجهاز مصنع تعبئة مواد غذائية (منتج السناكس) وتحفظ على 3 ماكينات لتعبئة وتغليف المنتج، و2000 كرتونة تستخدم لتعبئة المنتج، وكميات من المنتجات مجهولة المصدر، وتمّ ضبط ثلاجتين ومصنع للمواد الغذئية والمجمدات بها 1.26 طن لحوم بقرى وكبدة مجهولة المصدر، و30) كرتونة سمك، 10 آلاف زجاجة من مياه الشرب المعبأةبدون فواتير.

وفي كفر الشيخ والمنوفية والمنيا وأسوان والسويس وسوهاج وجنوب سيناء والشرقية والإسكندرية وبورسعيد، تم ضبط مصانع لتصنيع المواد الغذائية وثلاجات لحوم دون ترخيص تبلغ 18 طنا غير صالحة.

كما تمّ تحرير 107 محاضر بمجال الإعلان عن الأسعار، إلى جانب تحرير عدد 32 محضرا لبيع منتجات بأزيد من السعر المعلن أو المقرر للسلع، وفي المنوفية تم ضبط 9 أطنان منظفات خام ومنتجات تامة الصنع مجهولة المصدر ودون ترخيص وباستخدمات علامات غير مسجلة.

وفى مجال المستلزمات الطبية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للاعلان عن اسعار الخدمات : فى بورسعيد وسوهاج وبنى سويف و الفيوم والاسكندرية وقنا والسويس والقليوبية والشرقية تم تحرير ( 42 ) محضر لعدم الاعلان عن لافته مبين بها طريقة تقديم الخدمه و أسعارها للمستهلك مخالفا لاحكام القانون 181 لسنه 2018 .

وتنفيذ قرار غلق اداري ثلاثة منشات لعيادة خاصة بأمراض النساء ومركز توليد و محل نظارات طبية بالاشتراك مع مديرية الصحة ادارة العلاج الحر وذلك لمزاولة نشاط بدون ترخيص وضبط ( 2385 ) قطعة غيار معقم منتهية الصلاحية ، ( 61 ) سرنجه طبية منتهية الصلاحية ، ( 20 ) علبه حشو ، ( 600 ) كمامة طبية وقماش وعدد ( 1296 ) عازل طبي و ( 697 ) ادوية اصناف متنوعه منتهية الصلاحية او غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات العرض على النيابة العامة .

وفى كفر الشيخ واسوان والاسكندرية تم ضبط صيدليتين و غلق احدهم اداريا بمعرفة التفتيش الصيدلي والتحفظ على ( 1220 ) قرص ادوية ، (1050) قرص منشط جنسى لا تحمل تاريخ صلاحية أو إنتاج ، ( 365 ) لعدد ( 67) صنف انواع مختلفه منتهية الصلاحية ، (54) اصناف مختلفة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها ، (850) شريط منشط جنسى منتهي الصلاحية ، ( ٢٤ ) عبوة من كحول ( چوتكس اسبراى ) به تلاعب فى تاريخ الصلاحية ، ( 648 ) كيس مكمل غذائي ، عدد ( 71 ) عبوة بلاستيكية مجهول المصدر وبدون فواتير ، او مهربة اوغير مسجلة بوزارة الصحة ،تم التحفظ على المضبوطات و الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

وفى مجال معرض السيارات للاعلان عن أسعار ومواصفات السيارات : تم تحرير42 محضر لعدم الالتزام بالإعلان عن الاسعار و المواصفات للسيارات بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ وذلك فى محافظات كفر الشيخ ، قنا ، سوهاج ، اسوان ، بنى سويف ، الفيوم ، الشرقية ، الدقهلية ،الاسكندرية ، بورسعيد ، و الاحالة للنيابة العامة.وفى مجال مكافحة الاعلانات المضللة : فى بنى سويف تم ضبط عدة مراكز لصيانه وبيع الاجهزة الكهربائية واستخدام علامات تجارية بدون تصريح من الشركة المالكة للعلامة التجارية ، وفى الفيوم تم ضبط مركز تدريب للغة الانجليزية غير مرخص ينتحل صفة اكاديمية زويل للعلوم الحديثة ، ويقوم بايهام المتدربين بانه يمنح درجات علمية معتمدة من جامعة القاهرة على خلاف الحقيقة وتم تحرير المحضر رقم 10648 جنح قسم اول الفيوم ، وفى القليوبية تمضبط مصنع مراتب لتقليد العلامات التجارية وتم التحفظ على 215 مرتبه انواع مختلفه و طن ونصف اسفنج معد للتصنيع و 110 شاسيه و ( 1270 ) استيكر انواع مختلفه وتحرر المحضر رقم 20832 جنح شبرا الخيمة ثان .وفى القاهرة والجيزة تم ضبط مصنع مكملات غذائية بمنطقة بدر وتم التحفظ علي ( 4846 ) علبة لمنتجات واصناف مختلفة ، ( 132 ) رول تغليف لمنتجات مختلفة ، ( 13 ) كرتونة بكل منها 500 علبة باجمالى (6500 ) علبة بالاضافة ( 255 ) كجم اعشاب مجهولة المصدر و( 75 ) كجم كاكاو بدون فواتيرو تم تحرير محضر وقيد برقم 7913 جنح بدر و احالة الامر للنيابة العامة ،

كما تم ضبط مصنع بويات بدون ترخيص بمنطقة البساتين وتم التحفظ علي طن و ( 80 ) كجم بوية غير مدون عليها بيانات و عدد ( 180 ) كجم زنك ، وعدد ( 980 ) لتر جاز ، و ( 2 ) طن الكيدرزون 70% ، ( 19 ) كجم ورنيش كوبل و طن ( 750 ) كجم كربونات كالسيوم عدد( 43 ) كجم ورنيش وطن ونصف منتجات متنوعه و تم تحرير محضر قيد برقم 3486 جنح امن دولة طوارئ البساتين و احالة الامر للنيابة العامة، كما تم ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص بمنطقة البساتين وتم التحفظ علي2 طن و 350كجم سكرمعبأ ومعد للتوزيع و 8 طن و 200 كجم سكر فى 164 شكارة باجمالي 10 طن و نصف سكرو عدد 12 رول تغليف وزن الواحد 20كجم باجمالى 240 كجم رول تغليف و تم تحرير محضر قيد برقم 3487 جنح امن دولة طوارئ البساتين و احالة الامر للنيابة العامة ، كما تم ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص بمنطقة شبرامنت وتم التحفظ علي عدد (4 ) طن ونصف كلور ، ( 800 ) لتر صابون ، ( 100 ) لتر كلور سائب ، ( 480 ) لتر فنيك ، ( 160 ) لتر فانش ، كلوركس الوان ( 160 لتر ) ،( 200 ) لتر شامبو سجاد ، ( 400 ) لتر شاور ، داونى ( 200 ) لتر ، ديتول (440 ) لتر ، معطر وصابون ( 150 ) لتر ، كلور ( طن ) و ( 680 ) كجم ، فنيك ( 2 ) طن و ( 100 ) كجم و 25 جركن مياه نار وزن 60 كجم وتم تحرير محضر قيد برقم 11719 جنح ابو النمرس و احالة الامر للنيابة العامة.

وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين بضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

ودعا جهاز حماية المستهلك، كل المستهلكين للتوجه بشكواهم لإلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة "الواتس آب" 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية اجهاز حماية المستهلك.