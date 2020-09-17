حماية المستهلك: عيوب فنية في سيارات مرسيدس بمصر

أعلن جهاز حماية المستهلك استدعاء 211 سيارة ماركة مرسيدس CLA class،A Class ،B لتعديل برنامج وحده العدادات لوجود عيب عند تشغيل مفتاح ضوء التحذير من المخاطر لأنه قد يتم تعطيل إضاءة المفاتيح الأخري في السيارة (لوحة التبديل، لوحة التحكم العلوية، عجلة القيادة، وما إلى ذلك).

وأشار الجهاز إلى أن المشاكل التي وردت بالسيارة إنه إذا قام السائق بتشغيل المحرك أثناء تشغيل نظام ضوء التحذير من الخطر فستظل المفاتيح غير مضاءة حتي يتم إلغاء تنشيط نظام ضوء التحذير من الخطر في حالة إيقاف التشغيل، وسوف تقوم الشركة بإجراء (الكشف والمصنعية) دون أي نفقات إضافية على المستهلك.

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على الحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق.

كما دعا الجهاز المستهلكين للتوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

كيف يتعامل جهاز حماية المستهلك مع شكاوى السيارات؟

يعاني كثير من مستهلكي السيارات من مشاكل دائمة مع شركات السيارات ومراكز الخدمة، ويسعى جهاز حماية المستهلك بشكل كبير في حل تلك المشاكل بين الطرفين.

وفي هذا الصدد قال أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، في مداخلة هاتفية على برنامج "عربيتي"، أن الجهاز يأتي إليه شكاوى كثيرة من مراكز الخدمة الخاصة بالسيارات والشركات، ويقوم الجهاز بالتعامل مع تلك الشكاوى بفحصها جيدًا وعند التأكد من إثبات أحقية مالك السيارة على مركز صيانة أو شركة السيارات، يوم بإعطاء مهلة للشركة أو المركز لحل المشكلة مع المستهلك.

وأضاف أنه في حالة عدم صدور حل للمشكلة يقوم الجاز بأخذ قرار باستبدال قطع الغيار أو تصلح السيارة السيارة بشكل إلزامي للشركات.

وأكد أنه إذا وقع إتلاف بشكل كبير للسيارة من مركز الخدمة أو شركات السيارات يقوم الجهاز بإلزامهم باستبدال السيارة أو استراجعها.

وأضاف أن هناك ملفًا كاملًا سيتم فتحه لمراكز الصيانة غير المعتمدة في سوق السيارات، وسيتم اتخاذ قرارات حازمة لضبط السوق المصري.