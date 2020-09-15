خناقة بين مواطن وموظف على صفحة "حماية المستهلك".. والواقعة في النيابة

أعلن جهاز حماية المستهلك إحالة أحد المُعلقين على صفحته الرسمية إلى النيابة بتهمة السب والقذف.

وقال الجهاز في تدوينة له على الصفحة الرسمية للجهاز على فيسبوك، إن العاملين بجهاز حماية المستهلك موظفون عموميون، ولا يجوز التعرض لأشخاصهم بالإساءة، ومن لديه أي تحفظ على أداء هؤلاء الموظفين العموميين يكون عن طريق التقدم بشكوى رسمية لرئاسة الجهاز.

وأضاف الجهاز أنه تم إحالة أحد المتفاعلين على الصفحة الرسمية للجهاز للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك بتهمة السب والقذف لموظف عام.

وكانت مشادة نشبت بين أحد المعلقين على الصفحة الرسمية للجهاز، متهمًا موظف بالجهاز بتعطيل شكوته، وتطور الأمر لتوجيه الفاظ نابية من الشخص تجاه الموظف.

مصير مصروفات العام الدراسي السابق بعد قرار حماية المستهلك

وكشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس خاطب الجامعات والمعاهد الخاصة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، بضرورة رد المصروفات المتعلقة بالمدن الجامعية والانتقالات فترة تعليق الدراسة بالجامعات والمدارس التي استمرت ما يزيد عن شهرين، مؤكدا أن الكثير من الجامعات التزم بالقرار وقام برد قيمة الفترة من الاشتراك، وعدد آخر قام بترحيلها على السنوات التالية الباقية المتعلقة بتواجد الطالب بالجامعة، وكذلك ننفيذا لقرار جهاز حماية المستهلك.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزارة خاطبت الجامعات والمعاهد الخاصة الالتزام بقرار جهاز حماية المستهلك بضرورة رد 25% من إجمالي مصروفات نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي، مؤكدا أن هناك الكثير التزم بالقرار وقام برد المبالغ المستحقة عن فترة تعليق الدراسة للفرق النهائية، وكذلك خصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020/2021 لطلاب سنوات النقل.