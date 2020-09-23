بدء التحقيق مع أم بتهمة الإهمال: ابنها رمى أخته الرضيعة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع "دعاء.ف"، ربة منزل، المتهمة بالإهمال بعدما ألقى طفلها البالغ من العمر 10 سنوات شقيقته الرضيعة (8 أشهر)، من مكان مرتفع بحلوان.

ونسبت جهات التحقيق للأم تهمه الإهمال لتركها الطفلين في الشقة بمفردهما، وأضاف المصدر أن جهات التحقيق كلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري على الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن. وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وتسليمها في أقرب وقت.

وكان مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من مستشفى حلوان العام، تفيد باستقباله جثة الطفلة جنات عصمت عبدالكريم، ومصابة بكدمات وتورم في جسمها، والاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، توصلت التحريات إلى ترك الأم "دعاء. ف"، ربة منزل، طفلتها في غرفة بصحبة شقيقها "ياسين. ع"، 10 سنوات، وتركتهما في المنزل وخرجت، وفي أثناء لهو الطفل مع شقيقته، ألقاها من مكان مرتفع ما أسفر عن وفاتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط الأم وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرّت بصحتها، وأضافت أنَّ طفلها لم يقصد قتل شقيقته، حيث اعتادت تركهما بمفردهما لشراء بعض مستلزمات المنزل.

وتابعت الأم، بأن يوم الواقعة تركتهما كالعادة لشراء بعض احتياجات المنزل وعندما عادت، سألت طفلها عن شقيقته حيث لم ترها أو تسمع لها صوت، فأخبرها أنها نائمة وحاول إيقاظها ولكنها رفضت، ودخلت الأم الغرفة لتجد الطفلة لا تتحرك، فاصطحبتها وذهبت بها للمستشفى لتكتشف أنَّها توفيت.