3 أساقفة يحضرون مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة حلوان عن الألحان القبطية

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه تم مناقشة رسالة دكتوراه عن الألحان القبطية ومثيلاتها في أربعة من الكنائس التقليدية، بجامعة حلوان.

وقال حليم، في بيان له، إنه تمت مناقشة الرسالة بكلية التربية الموسيقية وحملت عنوان "بعض ألحان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومثيلاتها في كل من الكنيسة الكاثوليكية، واليونانية والإثيوبية"، وهي مقدمة من الباحث سعد بطرس مرتل كنيسة الشهيد مارجرجس بخمارويه بشبرا، تحت إشراف الدكتور يسري الحامولي، والدكتور داليا ديمتري، بينما تكونت لجنة المناقشة من الدكتور نجلاء الجبالي، والدكتور داليا فهمي.

وأضاف حليم، أنه حضر مناقشة الرسالة عدد من أساقفة الكنيسة وهم: "الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا مكاري الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية".

وأشار المتحدث باسم الكنيسة إلى أنه في ختام المناقشة منحت اللجنة الباحث درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف مع التوصية بنشر الرسالة في الكليات والمعاهد الأكاديمية.